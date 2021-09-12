В США люди начали добровольно отказываться от использования телефонов в общественных местах

При этом такое стирание границ между личным и общественным из-за использования смартфонов лишь изолирует людей друг от друга, считает преподаватель. Это приводит к тому, что мы меньше общаемся друг с другом и меньше улыбаемся. А психологи из Университета Британской Колумбии выявили в 2013 году, что у тех, кто перебрасывается несколькими фразами с бариста, лучше настроение, чем у людей, которые отказывают себе в этом. Также в 2014 году стало известно, что люди склонны недооценивать положительное воздействие коммуникации с другими, в особенности с незнакомцами.

Более того, согласно результатам исследований, представители поколения Z (18-22 года) - "самые одинокие". Конечно, это не на 100 процентов объясняется использованием смартфонов, тем не менее это так.

Историк культуры и технологий Эдвард Теннер считает, что необходимо отказываться от технологий для совместного времяпрепровождения. Сейчас в США существуют разные способы создания таких пространств. Например, использование чехлов для смартфонов Yondr на концертах, в школах, больницах, судах, организация тихих вагонов в поездах.

Правда, полностью запрещать телефоны опасно. Многим они нужны для лучшего взаимодействия с внешней средой. Поэтому лучшим вариантом будет создание среды для общения с людьми. И многие американские дети и родители уже готовы к этому. Так, согласно исследованиям, 54 процента подростков и 36 процентов родителей уверены, что они слишком много времени проводят в телефоне. Около 65 процентов родителей также переживают по поводу частого использования их детьми гаджетов, а то же самое о родителей говорят примерно 50 процентов подростков.

В городе Берлингтоне штата Вермонт организуется мероприятие Sync для всех, кто желает пообщаться без смартфонов. Девиз встречи звучит так: "Общайтесь с незнакомцами. Оставьте дома телефон". Ещё одной попыткой создания такой среды стал в 2019 году фестиваль музыки и кемпинга компании Yondr. В течение трёх дней на этом мероприятии находилось более 300 человек.

Автор материала считает, что благодаря отказу от мобильных устройств мы можем получить удовольствие от моментов, которые проживаем лишь однажды и которые затерялись бы иначе в социальных сетях.