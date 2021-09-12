В США люди начали добровольно отказываться от использования телефонов в общественных местах

В США люди начали добровольно отказываться от использования телефонов в общественных местахПреподаватель объяснила, с чем это связано
Наблюдая за людьми на концерте, которые отложили свои телефоны по просьбе билетёров, Джоли Ренстром отметила, что давно не видела такого единства среди них. Более того, ей даже казалось, что все они напоминают части одного организма. Тогда преподаватель задумалась о том, многие ли будут добровольно посещать места, где запрещено пользоваться смартфонами.
По словам эксперта, мобильные телефоны являются индивидуальной привычкой. С помощью них мы делаем всё то, что до изобретения аппаратов делалось обычно в уединении: оплата счетов, проверка почты, ведение серьёзных разговоров и другое. То есть личное сейчас стало публичным. Из-за этого иногда люди попадают в неприятные ситуации, например когда один из пассажиров в автобусе громко беседует с кем-то по телефону.
При этом такое стирание границ между личным и общественным из-за использования смартфонов лишь изолирует людей друг от друга, считает преподаватель. Это приводит к тому, что мы меньше общаемся друг с другом и меньше улыбаемся. А психологи из Университета Британской Колумбии выявили в 2013 году, что у тех, кто перебрасывается несколькими фразами с бариста, лучше настроение, чем у людей, которые отказывают себе в этом. Также в 2014 году стало известно, что люди склонны недооценивать положительное воздействие коммуникации с другими, в особенности с незнакомцами.
Более того, согласно результатам исследований, представители поколения Z (18-22 года) - "самые одинокие". Конечно, это не на 100 процентов объясняется использованием смартфонов, тем не менее это так.
Историк культуры и технологий Эдвард Теннер считает, что необходимо отказываться от технологий для совместного времяпрепровождения. Сейчас в США существуют разные способы создания таких пространств. Например, использование чехлов для смартфонов Yondr на концертах, в школах, больницах, судах, организация тихих вагонов в поездах.
Правда, полностью запрещать телефоны опасно. Многим они нужны для лучшего взаимодействия с внешней средой. Поэтому лучшим вариантом будет создание среды для общения с людьми. И многие американские дети и родители уже готовы к этому. Так, согласно исследованиям, 54 процента подростков и 36 процентов родителей уверены, что они слишком много времени проводят в телефоне. Около 65 процентов родителей также переживают по поводу частого использования их детьми гаджетов, а то же самое о родителей говорят примерно 50 процентов подростков.
В городе Берлингтоне штата Вермонт организуется мероприятие Sync для всех, кто желает пообщаться без смартфонов. Девиз встречи звучит так: "Общайтесь с незнакомцами. Оставьте дома телефон". Ещё одной попыткой создания такой среды стал в 2019 году фестиваль музыки и кемпинга компании Yondr. В течение трёх дней на этом мероприятии находилось более 300 человек.
Автор материала считает, что благодаря отказу от мобильных устройств мы можем получить удовольствие от моментов, которые проживаем лишь однажды и которые затерялись бы иначе в социальных сетях.