В США на стрельбище сравнили прочность российской и американской плит бронежилетов

В США на стрельбище сравнили прочность российской и американской плит бронежилетовЧья броня будет лучше?
В рамках одного из выпусков на YouTube-канале «Zёбра» эксперт выяснил, чьи плиты бронежилетов более прочные: американские или российские.
В выпуске на YouTube-канале «Zёбра» эксперт сравнил три плитки для бронежилетов. Одна из них - российская («Гранит», изготовлена из керамики на основе оксида алюминия), две другие - американские (одна - керамика на основе оксида бора, другая - керамика на основе оксида алюминия). У одного из бронепластинок США уровень защиты 4-й, у другой - 4+, у российской - уровень 5А.
Проверить плиты решили на стрельбище. Для этого взяли АК-104.
У российской пластины от пули слой алюминиевой керамики оказался полностью уничтожен. Однако пуля не пробила насквозь пластину. Такие же результаты были и с американскими бронепластинами.
Далее эксперт решил пробить плиты при помощи патронов M855. Они позволяют лучше пробивать броню в целом. Российская броня смогла выдержать эту пулю, то есть насквозь она всё же не прошла. Через американскую плиту со степенью защиты 4 пуля смогла прорваться, а через другую - нет.
После третьего эксперимента российская броня вновь смогла остановить пулю. То же самое касается двух других бронеплиток.
Также ведущий взял бронебойные пули 30-06 и M1 Garand. Российская пластина остановила эти пули, но осколки на лице при этом от пуль остались. А вот с американскими вариантами брони осколков не было.
Протестировал специалист также патроны .300 Winchester Magnum. Но по состоянию бронеплиток уже сложно было сказать, пробили ли в итоге пластины насквозь. Единственное - американская пластина с уровнем защиты выше 4-го точно смогла остановить пулю.
Вывод
В целом между российской и американской бронеплитами оказалась ничья. То есть обе обеспечивают примерно одинаковый уровень защиты от пуль.