В США на стрельбище сравнили прочность российской и американской плит бронежилетов

У российской пластины от пули слой алюминиевой керамики оказался полностью уничтожен. Однако пуля не пробила насквозь пластину. Такие же результаты были и с американскими бронепластинами.

Далее эксперт решил пробить плиты при помощи патронов M855. Они позволяют лучше пробивать броню в целом. Российская броня смогла выдержать эту пулю, то есть насквозь она всё же не прошла. Через американскую плиту со степенью защиты 4 пуля смогла прорваться, а через другую - нет.

После третьего эксперимента российская броня вновь смогла остановить пулю. То же самое касается двух других бронеплиток.

Также ведущий взял бронебойные пули 30-06 и M1 Garand. Российская пластина остановила эти пули, но осколки на лице при этом от пуль остались. А вот с американскими вариантами брони осколков не было.

Протестировал специалист также патроны .300 Winchester Magnum. Но по состоянию бронеплиток уже сложно было сказать, пробили ли в итоге пластины насквозь. Единственное - американская пластина с уровнем защиты выше 4-го точно смогла остановить пулю.

Вывод

В целом между российской и американской бронеплитами оказалась ничья. То есть обе обеспечивают примерно одинаковый уровень защиты от пуль.