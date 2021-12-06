В США отключили систему предсказания преступлений после того, как она нацелилась на чернокожих и латиносов

Так, в Хаверхилле (штат Массачусетс) PredPol рекомендовал полиции сосредоточить патрулирование в районах, где проживает в три раза больше латиноамериканцев и в два раза больше населения с низким доходом, чем в среднем по городу. А в Элджине, штат Иллинойс, районы с наименьшим числом прогнозов преступности были богаче. В районах с наибольшим количеством прогнозов было вдвое больше жителей с низким доходом и более чем в два раза больше латиноамериканских жителей, чем в среднем по городу. В результате отдел отказался от использования этого программного обеспечения.