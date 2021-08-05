В США предсказали ссору между НАСА и Роскосмосом из-за инцидента с модулем МКС

Эрик Бергер, журналист Ars Technica, считает, что вероятность недочётов российского персонала или программного обеспечения есть. Но это не единственные “упущения”, замечает автор. Были и технические ошибки, которые “произошли из-за того, что Роскосмос с трудом выплачивает своим инженерам и техническим специалистам зарплаты в размере прожиточного минимума”. В связи с этим он предрёк финансовые сложности стране.

По этой причине, рассуждает корреспондент, в будущем НАСА может встать перед выбором: сотрудничать ли дальше с Россией? Пока отношения США и России - вполне удовлетворительные. Но напряжённость в них уже есть. Для исправления ситуации, уверен Бергер, Роскосмос должен обсудить всё, что происходит вокруг “Науки”, максимально откровенно.

Коммерческие станции для НАСА ожидаются не ранее 2028 года. До тех пор альтернатив им нет.