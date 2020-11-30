В США создали «хакерский дом» для программистов-женщин и ЛГБТ

В названии «дома» прямо указано для кого он предназначен. Слово «womxn» используется как альтернатива «woman» («женщина»). Оно описывает множество лиц, состоящее из женщин, трансгендеров и небинарных людей.

СМИ пишут, что идея создать «хакерский дом» появилась у двух студенток, когда они взяли академический отпуск и стали думать, как продуктивно провести время на карантине.

Сообщается, что «хакерский дом» — попытка воссоздать атмосферу Кремниевой долины, которую якобы уничтожила пандемия. Авторы проекта считают, будто до их «дома» не существовало мест, где молодые женщины могли бы «найти свой путь».

Для проекта студентки арендовали дом в Калифорнии. Желающие будут жить в нём год. Девушки также устроили отбор кандидатов для «хакерского дома». Из 500 заявителей прошли только 20.