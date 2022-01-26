В США создали космический корабль, который будет взлетать с железной дороги

В США создали космический корабль, который будет взлетать с железной дорогиО нём пишет «Лайф»
Как пишет автор, новый космический аппарат Radian One способен вместить в себя до пяти человек. При этом один оборот вокруг планеты он совершает за 1,5 часа, может пребывать в космическом пространстве пять дней и летать к МКС. Кроме этого, после возвращения за Землю он уже спустя два дня сможет вновь полететь. Что также важно: запускаться он будет со взлётно-посадочной полосы.
Перед данной разработкой были и другие попытки. Например, это Space Shuttle, «Буран», Х-33.
Что касается самого космического корабля Radian One, то оснастить его планируется обычными двигателями. Их будет у него три главных и два дополнительных - для маневрирования на орбите. Правда, как утверждают разработчики, сама по себе концепция является гибкой и можно будет в целом выбирать из нескольких вариантов двигателей.
Есть у новой разработки и особенность. Она заключается в том, что взлёт будет осуществляться при помощи специальной конструкции. Называется она «спусковые сани». Они позволяют разогнать механизм до необходимой скорости по трём рельсам в космосе. Такая космическая железная дорога будет иметь протяжённость более трёх километров. Возможно, при запуске будут применять и технологию магнитной левитации, которая используется для высокоскоростных поездов.
Что касается посадки, то космолёт сможет её осуществить во многих крупных аэропортах мира и уже полностью самостоятельно.