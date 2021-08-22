В США сравнили количество преступлений с использованием наличных и криптовалют

Как утверждается в материале, в ходе беседы с Нилом Кашкари, президентом Федерального резервного банка города Миннеаполиса, конгрессмен Том Эммер поделился информацией о финансовых преступлениях. Также в "Твиттере" он отметил, что доля преступлений с использованием криптовалюты составила 0,34 процента от всех операций, совершённых в 2020 году. Это значит, что по большей части преступники используют бумажные купюры.