В США сравнили количество преступлений с использованием наличных и криптовалют

В США сравнили количество преступлений с использованием наличных и криптовалютОказалось, что бумажные деньги в них фигурируют чаще
Как утверждается в материале, в ходе беседы с Нилом Кашкари, президентом Федерального резервного банка города Миннеаполиса, конгрессмен Том Эммер поделился информацией о финансовых преступлениях. Также в "Твиттере" он отметил, что доля преступлений с использованием криптовалюты составила 0,34 процента от всех операций, совершённых в 2020 году. Это значит, что по большей части преступники используют бумажные купюры.
Также подобные заявления о преобладании в финансовых преступлениях наличных делали другие люди. Среди них, например, экономист Даниэль Лакаль. Он обратил внимание на то, что многие нелегальные манипуляции деньгами во всём мире происходят с использованием бумажных купюр. Наибольшей популярностью при этом пользуются евро, а также доллары США.