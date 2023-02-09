В США тоже некоторые живут в квартирах. Чем же они отличаются от российских?Разница есть, но не такая существенная
Большая часть населения Соединённых Штатов действительно имеет частные дома. Однако около 30% американцев проживают всё-таки в квартирах. В чём же состоят отличия квартир в США от квартир в России?
Фото: House Beautiful
В России в многоэтажках живут примерно 60% людей. Связано это в том числе с тем, что зимы в стране холодные и наиболее эффективный способ согреться в холода - это подача центрального отопления. А эффективнее всего организовать это можно для многоквартирного дома. В США же климат тёплый и многие проживают в частных домах. Но определённая часть населения всё равно живёт в квартирах.
И вот в чём разница между российскими и американскими квартирами. В России при входе в дом вы попадаете в прихожую, а в Америке - в гостиную. Гардеробная же у них находится обычно ближе к спальне. К тому же при входе в США не обязательно снимать обувь.
В многоквартирных домах в Соединённых Штатах часто есть общие зоны для всех жильцов. Это лобби. Также зачастую общими являются прачечные, где расположены сушильные и стиральные машины.
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Возможно, вас удивит это, но в США используются другие выключатели освещения. Они очень простые, с рычажками. Выключатель для ванной комнаты находится внутри этой комнаты, что тоже странно для нас. А ещё все устройства в Америке рассчитаны на 120 В сети.
У американских кухонь тоже есть несколько особенностей. Это расположение мойки напротив окна, большой двухдверный холодильник, фильтр для воды и генератор льда в холодильнике, микроволновка, совмещённая с вытяжкой над плитой, а также наличие измельчителя продуктов в сливе раковины.
В ванных комнатах США обычно вы найдёте две раковины, душ, который вмонтирован в стену, простую отделку. Плитку, например, они устанавливают реже.