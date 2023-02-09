В США тоже некоторые живут в квартирах. Чем же они отличаются от российских?

В России в многоэтажках живут примерно 60% людей. Связано это в том числе с тем, что зимы в стране холодные и наиболее эффективный способ согреться в холода - это подача центрального отопления. А эффективнее всего организовать это можно для многоквартирного дома. В США же климат тёплый и многие проживают в частных домах. Но определённая часть населения всё равно живёт в квартирах.

И вот в чём разница между российскими и американскими квартирами. В России при входе в дом вы попадаете в прихожую, а в Америке - в гостиную. Гардеробная же у них находится обычно ближе к спальне. К тому же при входе в США не обязательно снимать обувь.

В многоквартирных домах в Соединённых Штатах часто есть общие зоны для всех жильцов. Это лобби. Также зачастую общими являются прачечные, где расположены сушильные и стиральные машины.