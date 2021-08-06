В США увеличат денежные компенсации фермерам за плохой урожай в период глобального потепления

Изменение климата вызвало большие проблемы

Корреспондент Scientific American Эйвери Элфельдт опубликовала данные исследования, которое показывает, насколько изменилась сумма страховых выплат фермерам с 1991 по 2017 год. Выяснилось, что выплата за убытки составила почти 20 % от общей суммы по страховой программе.