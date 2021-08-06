В США увеличат денежные компенсации фермерам за плохой урожай в период глобального потепления

Наука и технологии
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В США увеличат денежные компенсации фермерам за плохой урожай в период глобального потепленияИзменение климата вызвало большие проблемы
Корреспондент Scientific American Эйвери Элфельдт опубликовала данные исследования, которое показывает, насколько изменилась сумма страховых выплат фермерам с 1991 по 2017 год. Выяснилось, что выплата за убытки составила почти 20 % от общей суммы по страховой программе.
Американские эксперты, по словам журналиста, ожидают увеличение финансовых издержек, связанных с изменением климата. Уже сейчас, по подсчётам учёных, было дополнительно потрачено 27 миллиардов долларов на страховые выплаты.
В заключение Элфельдт отметила, что специалисты рекомендуют властям США как можно быстрее подготовиться к финансовым последствиям повышения температуры.