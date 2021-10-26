В США возмутились тем, что кандидатами на звание лучших учёных стали только белые мужчины

Когда ведущие учёные страны (представители секции криосферы AGU) решили изучить список кандидатов на получение стипендии Американского геофизического союза (AGU), они заметили один нюанс. Все участники оказались белыми мужчинами. В результате члены комиссии отказались выбирать лучших кандидатов.

Напомним, что программа стипендий AGU уже более 60 лет награждает лучших учёных, внёсших значительный вклад в ту или иную научную область. Весной прошлого года всех участников тщательно отбирали. Как правило, кандидаты назначаются своими коллегами. После этого всех учёных разделяют по группам в зависимости от научных дисциплин: атмосферные науки, науки об океане, планетарные науки и т. д.