В США возмутились тем, что кандидатами на звание лучших учёных стали только белые мужчины

В США возмутились тем, что кандидатами на звание лучших учёных стали только белые мужчиныКонфликт был связан с присуждением научной стипендии Американского геофизического союза
Когда ведущие учёные страны (представители секции криосферы AGU) решили изучить список кандидатов на получение стипендии Американского геофизического союза (AGU), они заметили один нюанс. Все участники оказались белыми мужчинами. В результате члены комиссии отказались выбирать лучших кандидатов.
Напомним, что программа стипендий AGU уже более 60 лет награждает лучших учёных, внёсших значительный вклад в ту или иную научную область. Весной прошлого года всех участников тщательно отбирали. Как правило, кандидаты назначаются своими коллегами. После этого всех учёных разделяют по группам в зависимости от научных дисциплин: атмосферные науки, науки об океане, планетарные науки и т. д.
Комитеты, которые представляют каждую секцию, рассматривают всех кандидатов, выбирают лучших и направляют этот список в комитет высшего уровня. Окончательный выбор победителей делает «профсоюзный комитет».
Проблема преобладания среди кандидатов на получение стипендии мужчин в рамках стипендии AGU не нова. К примеру, в 2021 году эксперты отобрали 59 стипендиатов, 45 из которых - мужчины. Кроме того, 46 стипендиатов были из США и только 13 - из других стран. В 2020 году была похожая ситуация: 46 из 62 стипендиатов - мужчины, 43 человека - американцы. В 2019 году результаты были следующими: 47 из 62 стипендиатов - мужского, 36 человек - жители США.