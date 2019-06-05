В Tinder появился выбор сексуальной ориентации

Команда популярного сервиса знакомств Tinder добавила новую функцию в приложение. Теперь пользователи могут указать собственную сексуальную ориентацию и приоритет будет отдаваться людям с такой же ориентацией.

Пользователь может выбрать до трёх вариантов из девяти доступных, а затем указать, надо ли показывать выбранную ориентацию у него в профиле.

Из доступных опций: гетеросексуал, гей, лесбиянка, бисексуал, асексуал, демисексуал (сексуальное влечение только при эмоциональной привязанности), пансексуал (сексуальное влечение вне зависимости от пола и гендера), квир (собирательный термин для меньшинств, не поддерживающих деление на категории сексуальности) и сомневающийся.

Существующим пользователям потребуется отредактировать профиль, чтобы добавить ориентацию, а новые пользователи смогут указать её при регистрации.

Функция доступна для iOS и Android в таких странах, как США, Канада, Великобритания, Ирландия, Индия, Австралия и Новая Зеландия. Она постепенно распространится среди пользователей до конца месяца.