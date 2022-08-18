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В Twitch запретили «белых» и «натуралов», но оставили «чёрных» и «геев»Почему-то это не считается расизмом
За последние пару-тройку лет многие зарубежные сервисы начали ужесточать правила пользования. Чаще всего вопросы вызывает вектор движения Twitch.
Вот и на этот раз сервис для онлайн-стриминга игр отличился. Как заметил блогер Ян Майлз Чонг, популярная площадка запретила использование теги «White» («Белый») и «Straight» («Натурал»). При этом проверка пользователей показала, что слова «Black» («Чёрный») и «Gay» («Гей») остались доступны для выбора в качестве тега.
Стоит отметить, что Twitch может попытаться оправдаться тем, что таким образом она борется с гомофобией и расизмом. Но при этом запрет слова «Белый» также является проявлением расизма, каким был бы запрет слова «Чёрный».
Представители платформы пока не дали никаких комментариев по поводу случившегося.