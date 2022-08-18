В Twitch запретили «белых» и «натуралов», но оставили «чёрных» и «геев»

Стоит отметить, что Twitch может попытаться оправдаться тем, что таким образом она борется с гомофобией и расизмом. Но при этом запрет слова «Белый» также является проявлением расизма, каким был бы запрет слова «Чёрный».

Представители платформы пока не дали никаких комментариев по поводу случившегося.