В Японии начали продавать кабины размером с уличный туалет для удалённой работы

Ранее японцы создали Hanare Study Version - дом для работы, который по габаритам был больше Hanare Zen. Также известно, что ширина новой кабины 0,9 метра, длина - 1,8 метра, а высота - 2,1 метра. Внутри можно найти несколько три розетки, подсветку. Предусмотрена у конструкции и шумоизоляция.

Кроме того, сообщается, что сейчас у жителей Японии пользуются популярностью аксессуары для комфортной работы из дома. С начала пандемии коронавируса сотрудники стали выполнять рабочие обязанности в своих автомобилях или арендованных вагонах.