В Японии начали продавать кабины размером с уличный туалет для удалённой работы

Наука и технологии
Сегодня в 15:56
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В Японии начали продавать кабины размером с уличный туалет для удалённой работыТакже конструкцию можно использовать как кладовку
Японская компания KI Star Real Estate стала создавать особые мини-офисы для тех, кто работает из дома. Более подробно описал разработку портал vc.ru.
Конструкция под названием Hanare Zen стала продаваться в Японии за 5 тысяч долларов (около 364 тысяч рублей). Приобрести её можно в Токио и близлежащих районах.
Ранее японцы создали Hanare Study Version - дом для работы, который по габаритам был больше Hanare Zen. Также известно, что ширина новой кабины 0,9 метра, длина - 1,8 метра, а высота - 2,1 метра. Внутри можно найти несколько три розетки, подсветку. Предусмотрена у конструкции и шумоизоляция.
Кроме того, сообщается, что сейчас у жителей Японии пользуются популярностью аксессуары для комфортной работы из дома. С начала пандемии коронавируса сотрудники стали выполнять рабочие обязанности в своих автомобилях или арендованных вагонах.