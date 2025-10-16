Валерьянка навредит вашему коту

Опубликовано 16 октября 2025, 21:001 мин.
Валерьянка навредит вашему котуИ вот как
Всем известно, что от валерианы кошки словно сходят с ума и творят странные вещи. В некоторых случаях это может быть даже опасно для здоровья питомцев.
В валериане содержится актинидин. Это соединение влияет на все виды кошек, включая диких, и вызывает активацию в лимбической системе мозга. Из-за этого кошка становится как будто пьяной.
Нужно понимать, что валериана выпускается и используется как лечебное средство только у людей. Если вы дадите это лекарство кошке, то последствия предсказать будет сложно. Возможны аллергические реакции, заторможенность, нарушения работы печени. Валерьянка не успокаивает, а наоборот стимулирует нервную систему кошки, а чрезмерное её употребление приводит к наркотической коме.
Единственный случай, когда стоит давать коту валериану, - это если её назначил ветеринар. Он должен прописать вам необходимую дозировку.
Источник:iXBT.com
Автор:Валерия Филимонова