Вам ещё пригодится: чем плохи современные бронежилеты

Как говорится в Википедии, бронежилет - это элемент индивидуальной защиты человека, который обеспечивает защиту его верхней части туловища от холодного и огнестрельного оружия.

При этом бронежилет можно спутать с плитником. Бронежилет отличается от него тем, что у него есть отсеки для арамидных пакетов в тех местах, которые не защищают плиты.

Первостепенная задача бронежилета - это не снизить шанс получения ранения, а защитить жизненно важные органы от смертельных ран. И площадь тела, которую способен защитить бронежилет, составляет примерно 20%. Кроме того, по статистике, пули попадают в броню тоже в 20% случаев. Соответственно, реальный толк от бронежилета есть только в том случае, если в отряде присутствует медик, способный оказать помощь и затем эвакуировать человека.