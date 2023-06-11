Вам ещё пригодится: чем плохи современные бронежилеты

Вам ещё пригодится: чем плохи современные бронежилетыУ них есть довольно много недостатков
Ведущий YouTube-канала Veresk рассказал о главных минусах современных бронежилетов.
Как говорится в Википедии, бронежилет - это элемент индивидуальной защиты человека, который обеспечивает защиту его верхней части туловища от холодного и огнестрельного оружия.
При этом бронежилет можно спутать с плитником. Бронежилет отличается от него тем, что у него есть отсеки для арамидных пакетов в тех местах, которые не защищают плиты.
Первостепенная задача бронежилета - это не снизить шанс получения ранения, а защитить жизненно важные органы от смертельных ран. И площадь тела, которую способен защитить бронежилет, составляет примерно 20%. Кроме того, по статистике, пули попадают в броню тоже в 20% случаев. Соответственно, реальный толк от бронежилета есть только в том случае, если в отряде присутствует медик, способный оказать помощь и затем эвакуировать человека.
Главным недостатком плитоносок по сравнению с бронежилетами является меньшая площадь защиты по сравнению с классическими бронежилетами. И это никак не исправить. Для увеличения площади защиты придётся покупать дополнительные модули: защита шеи, плеч и т.п. При этом большинство производителей продают все модули без самой брони (то есть плитник без плит, просто чехол).
Ещё одним минусом современных моделей считается то, что все они делаются по одному шаблону. Чаще всего копируют модели у американских производителей. Например, делают карман под плиты снизу, и это не лучшее решение при попадании пули или осколка в человека. Всё потому, что плита может вывалиться из бронежилета.
Недостаточная прочность элементов - ещё один недостаток бронежилетов. Многие элементы держатся в них кое-как, и их даже можно просто оторвать рукой.
Следующий недостаток - невозможность полевого ремонта. Поэтому новые плитки взамен старых поставить быстро не получится. Этот недостаток встречается практически у всех современных бронежилетов.
Также многие производители делают плитники без кап. И в России это осуществляется скорее ради экономии.