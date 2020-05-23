Википедия запретит притеснять авторов-геев

Как пишет издание BBC, введение кодекса будет завершено до конца года. Стоит понимать, что статьи на Википедии пишут и обновляют волонтёры. А многие из них, в частности женщины и представители ЛГБТ-сообщества, жалуются на притеснения со стороны других редакторов.

Совет попечителей Викимедиа считает, что главная ценность фонда — цивилизованное поведение.

«Мы должны работать вместе, чтобы создать безопасную, инклюзивную культуру, в которой каждый будет чувствовать себя желанным гостем, в которой ценится его вклад и важна его перспектива», — заявила главный исполнительный директор Фонда Викимедиа Кэтрин Мар (Katherine Maher).