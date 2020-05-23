Наука и технологии
Вчера 21:54
Википедия запретит притеснять авторов-геев
И женщин
Фонд Викимедиа, управляющий известным справочным ресурсом, собирается ввести новый кодекс поведения. С новыми правилами Википедия запретит притеснять авторов-геев, а также женщин.
Как пишет издание BBC, введение кодекса будет завершено до конца года. Стоит понимать, что статьи на Википедии пишут и обновляют волонтёры. А многие из них, в частности женщины и представители ЛГБТ-сообщества, жалуются на притеснения со стороны других редакторов.
Совет попечителей Викимедиа считает, что главная ценность фонда — цивилизованное поведение.
«Мы должны работать вместе, чтобы создать безопасную, инклюзивную культуру, в которой каждый будет чувствовать себя желанным гостем, в которой ценится его вклад и важна его перспектива», — заявила главный исполнительный директор Фонда Викимедиа Кэтрин Мар (Katherine Maher).