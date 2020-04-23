Власти российского региона отменили научное исследование геев из-за лишней шумихи в сети

Так, если верить сообщению ведомства, уже на протяжении последних нескольких лет местные врачи сдерживают эпидемию ВИЧ-инфекции в регионе — прямо сейчас заболеваемость инфекцией там почти в два раза ниже среднероссийской. При этом представители департамента рассказали, что в 2019 году среди мужчин, практикующих гомосексуальные связи, распространилось появление ВИЧ. И именно новое исследование должно было помочь разработать меры по его снижению.

”Очередные исследования планировались во втором-третьем квартале текущего года в рамках областной межведомственной программы по профилактике ВИЧ-инфекции. В связи с вмешательством СМИ в работу медиков торги не состоятся”, — рассказали в департаменте здравоохранения Воронежской области.