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Влияние генов на гомосексуальность оказалось незначительным

Скорее всего, на формирование сексуальной ориентации влияет совокупность факторов
Учёные считают, что на формирование сексуальной ориентации влияют множество факторов, в том числе наследственные, биологические и социальные. Исследователи из Австралии решили проверить, насколько сильно влияние только генетики. И, как оказалось, определяющим его назвать нельзя.

Команда учёных под руководством Брендана Цича (Brendan Zietsch) из Квинслендского университета решила найти ответ на вопрос о том, существуют ли отдельные генетические маркеры, которые объяснили бы гомосексуальное поведение человека.

Учёные изучили данные 477552 участников двух генетических исследований: UK Biobank и 23andMe. Они также узнали, были ли у этих людей когда-нибудь гомосексуальные половые контакты.

В итоге, исследователи выделили пять генетических локусов, которые могут влиять на сексуальное влечение к лицам того же пола. Однако, эти корреляции объяснили лишь от 8 до 25% случаев гомосексуальных контактов.

Учёные сделали вывод, что объяснить влечение к лицам своего пола влиянием одного или нескольких генов нельзя. Говоря о том, почему некоторые люди являются гомосексуальными, следует учитывать все возможные факторы, а не только генетику.

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