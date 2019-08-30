Влияние генов на гомосексуальность оказалось незначительным

Команда учёных под руководством Брендана Цича (Brendan Zietsch) из Квинслендского университета решила найти ответ на вопрос о том, существуют ли отдельные генетические маркеры, которые объяснили бы гомосексуальное поведение человека.

Учёные изучили данные 477552 участников двух генетических исследований: UK Biobank и 23andMe. Они также узнали, были ли у этих людей когда-нибудь гомосексуальные половые контакты.

В итоге, исследователи выделили пять генетических локусов, которые могут влиять на сексуальное влечение к лицам того же пола. Однако, эти корреляции объяснили лишь от 8 до 25% случаев гомосексуальных контактов.

Учёные сделали вывод, что объяснить влечение к лицам своего пола влиянием одного или нескольких генов нельзя. Говоря о том, почему некоторые люди являются гомосексуальными, следует учитывать все возможные факторы, а не только генетику.