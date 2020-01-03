Во вселенную «Мстителей» пообещали добавить первого транссексуального персонажа

Об этом Фейдж рассказал во время сессии вопросов и ответов с фанатами. Каким будет новый персонаж, глава Marvel Studios не сообщил.

Журналисты выяснили, что сейчас в процессе съёмок находится только один фильм — «Вечные» (The Eternals) с Анджелиной Джоли и актёрами «Игры престолов». Он должен выйти в прокат в ноябре 2020 года. Ранее стало известно, что для этого фильма Marvel Studios искала актёра, открытого гея в возрасте от 30 до 49 лет, «внешне напоминающего супергероя». Фейдж уже подтвердил, что в «Вечных» появится первый персонаж-гомосексуал.