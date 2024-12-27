Военные эксперты рассказали, чем Третья мировая война будет отличаться от Второй мировой

Военные эксперты рассказали, чем Третья мировая война будет отличаться от Второй мировойИ между какими странами произойдёт конфликт
По мнению авторов YouTube-канала Binkov’s Battlegrounds, в следующей мировой войне Китай и Россия будут сражаться со всем НАТО и ещё несколькими тихоокеанскими странами. У США и их союзников практически не будет шансов собрать достаточно сил для высадки в Китае и занять его территорию. У НАТО, Тайваня, Японии, Австралии в сумме сейчас 4 миллиона действующего военного персонала, а у Китая и России вместе — 3,5 миллиона.
Одна из сторон будет иметь преимущество почти в два раза в количестве боевых самолётов (НАТО и союзники), но 2 к 1, а не 3 к 1, как в предыдущих войнах. При этом НАТО будет сильно отставать в производстве систем ПВО.
Спецоперация на Украине показала, что сейчас нормой стало сбрасывание оружия с расстояния в десятки или сотни миль. У России и Китая почти в 2,5 раза больше наземных систем ПВО большой дальности, чем у НАТО и союзников, а также примерно в 4 раза больше систем ПВО средней дальности.
В основном война между государствами будет вестись в нейтральной зоне воздушного пространства. Также противники могут использовать ракеты с дистанционным управлением.
Одна из вещей, которая повторится, — это перемещение Россией промышленности в глубь страны. Так уже происходило во Вторую мировую.
Если дело дойдёт до Третьей мировой, то Китай не будет торговать с Западом. Огромная часть мирового рынка будет ему просто недоступна. При этом с Россией обмен товарами происходить будет сухопутными путями и обеим странам хватит ресурсов на то, чтобы вести длительную войну.