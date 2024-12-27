Военные эксперты рассказали, чем Третья мировая война будет отличаться от Второй мировой

Спецоперация на Украине показала, что сейчас нормой стало сбрасывание оружия с расстояния в десятки или сотни миль. У России и Китая почти в 2,5 раза больше наземных систем ПВО большой дальности, чем у НАТО и союзников, а также примерно в 4 раза больше систем ПВО средней дальности.

В основном война между государствами будет вестись в нейтральной зоне воздушного пространства. Также противники могут использовать ракеты с дистанционным управлением.

Одна из вещей, которая повторится, — это перемещение Россией промышленности в глубь страны. Так уже происходило во Вторую мировую.

Если дело дойдёт до Третьей мировой, то Китай не будет торговать с Западом. Огромная часть мирового рынка будет ему просто недоступна. При этом с Россией обмен товарами происходить будет сухопутными путями и обеим странам хватит ресурсов на то, чтобы вести длительную войну.