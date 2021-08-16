Военные эксперты рассказали о шансах вооружённого учителя остановить террориста в школе

Военные эксперты рассказали о шансах вооружённого учителя остановить террориста в школеИ сравнили ситуации в России и в Израиле
По словам гостя канала RAZVEDOS A, в Израиле у некоторых учителей есть своё (личное) оружие. Но при этом Министерство образования и полиция страны, обеспечивающие безопасность школ, выпускают документы о нахождении с оружием в учебных заведениях. В этих документах указывает, кто имеет право носить оружие, а кто нет. Среди тех, кто не может владеть разными видами оружия, - учителя. То есть преподаватели не могут приносить в школу собственное оружие.
Более того, если случится так, что в школе будет находиться террорист и у педагога появится доступ к оружию, то учитель не должен вступать в перестрелку. Причина, согласно документам, - отсутствие должной квалификации. И если даже учитель слышит звуки выстрелов, он должен закрыть дверь и отвести детей в наиболее безопасное место в классе.
У названного первым правила есть и исключения. Директор школы или офицер муниципалитета могут подписать согласие на то, что тот или иной человек в определённом образовательном учреждении будет находиться с пистолетом. То есть ответственность за действия педагога будет лежать на них.
В Израиле - школы четырёх типов с точки зрения их охраны. Если угроза терроризма низкая, то здание обнесено высоким забором, через который невозможно перебраться без использования специальных средств для этого. В заборе только один вход, у которого стоит охранник - сотрудник охранной фирмы страны (который, правда, проходит перед этим 6-дневный курс школьного охранника). В такие школы заходят только ученики, персонал и службы безопасности. Во время занятий школа закрывается на ключ и дети не могут покинуть её без разрешения директора.
Существуют также специальные израильские школы, где и учителя, и ученики ходят с оружием. Это особые учебные заведения, которые готовят специалистов силовых структур.
В целом, заключает гость, охрана школы не рассчитана на столкновение с организованной группой террористов. Что уж говорить о российских школах, где охранники далеко не всегда обладают какими-то специальными знаниями и умениями? Поэтому ведущий уверен: следование правилу "беги - прячься - сражайся" сможет защитить ученикоd гораздо лучше, чем учитель, носящий оружие.