Военные эксперты рассказали о шансах вооружённого учителя остановить террориста в школе

По словам гостя канала RAZVEDOS A, в Израиле у некоторых учителей есть своё (личное) оружие. Но при этом Министерство образования и полиция страны, обеспечивающие безопасность школ, выпускают документы о нахождении с оружием в учебных заведениях. В этих документах указывает, кто имеет право носить оружие, а кто нет. Среди тех, кто не может владеть разными видами оружия, - учителя. То есть преподаватели не могут приносить в школу собственное оружие.

Более того, если случится так, что в школе будет находиться террорист и у педагога появится доступ к оружию, то учитель не должен вступать в перестрелку. Причина, согласно документам, - отсутствие должной квалификации. И если даже учитель слышит звуки выстрелов, он должен закрыть дверь и отвести детей в наиболее безопасное место в классе.

У названного первым правила есть и исключения. Директор школы или офицер муниципалитета могут подписать согласие на то, что тот или иной человек в определённом образовательном учреждении будет находиться с пистолетом. То есть ответственность за действия педагога будет лежать на них.