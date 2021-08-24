Военный эксперт объяснил, зачем Россия продаёт новейший танк "Армата" за рубеж

Военный эксперт объяснил, зачем Россия продаёт новейший танк "Армата" за рубежТакое сотрудничество может быть достаточно выгодным.
Хотя на форуме "Армия-2021" было заявлено о планах продажи танков партнёрам и союзникам, пишет автор, на самом деле для этого нужно выполнить несколько условий.
Дело в том, что новая модель Т-14 "Армата" всё ещё публично за пределами страны не представлялась и не была показана на поле боя. И эта секретность может помешать организовать выгодную сделку.
Другая особенность - ещё не запущено серийное производство. Алексей Тарасов, военный эксперт, считает, что это связано с необходимостью изменять другие части армии. То есть закупать специальное оборудование, обучать солдат и пр. Поэтому партнёры должны будут закупать несколько сотен машин и плюс к этому модернизировать существующее оборудование.
В качестве потенциальных покупателей, по мнению журналиста, могут выступить три страны: Китай, Индия и Алжир. Всем им такое сотрудничество выгодно.
У Т-14 есть и ещё одно преимущество, которое делает его привлекательным для продажи за границей. Это то, что по техническому оснащению, надёжности и остальным показателям пока что у танка нет достойных конкурентов.