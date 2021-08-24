Военный эксперт объяснил, зачем Россия продаёт новейший танк "Армата" за рубеж

Хотя на форуме "Армия-2021" было заявлено о планах продажи танков партнёрам и союзникам, пишет автор, на самом деле для этого нужно выполнить несколько условий.

Дело в том, что новая модель Т-14 "Армата" всё ещё публично за пределами страны не представлялась и не была показана на поле боя. И эта секретность может помешать организовать выгодную сделку.

Другая особенность - ещё не запущено серийное производство. Алексей Тарасов, военный эксперт, считает, что это связано с необходимостью изменять другие части армии. То есть закупать специальное оборудование, обучать солдат и пр. Поэтому партнёры должны будут закупать несколько сотен машин и плюс к этому модернизировать существующее оборудование.