Вокруг России страны НАТО. Но какая из них действительно способна напасть?

Многие говорят о том, что опасность возникновения нового военного конфликта преувеличена, отмечает автор. Однако, по его мнению, всё несколько сложнее.

С одной стороны, самые протяжённые границы у РФ с Финляндией, Белоруссией, Финляндией, которые в состав НАТО не входят. С другой - известно, что наиболее сильной армией НАТО считается польская: её численность составляет 114 тысяч человек. Ещё одним противником можно назвать Украину, хотя её армия и слабее армии Польши (однако по численности её превосходит - 209 тысяч человек).

Кроме того, с западной стороны Россия окружена пятью государствами, которые относятся к НАТО: Норвегией, Польшей, Прибалтийскими странами. А ещё есть вероятность, что именно польскую армию сделают основной ударной силой на первом этапе военных действий. В качестве доказательств автор называет оснащение армии новейшим оборудованием, наличие у страны самого большого военного бюджета.

Что же касается Финляндии, то она уже давно сотрудничает с НАТО. Например, с 2008 года финские граждане принимают участие в натовских силах быстрого реагирования. Кроме того, страна, как говорится в соглашении с блоком НАТО, будет поддерживать войска НАТО, а также «предоставлять в особый период свою территорию для логистики войск альянса».