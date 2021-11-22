Вокруг России страны НАТО. Но какая из них действительно способна напасть?Рассуждает военный эксперт
Многие говорят о том, что опасность возникновения нового военного конфликта преувеличена, отмечает автор. Однако, по его мнению, всё несколько сложнее.
С одной стороны, самые протяжённые границы у РФ с Финляндией, Белоруссией, Финляндией, которые в состав НАТО не входят. С другой - известно, что наиболее сильной армией НАТО считается польская: её численность составляет 114 тысяч человек. Ещё одним противником можно назвать Украину, хотя её армия и слабее армии Польши (однако по численности её превосходит - 209 тысяч человек).
Кроме того, с западной стороны Россия окружена пятью государствами, которые относятся к НАТО: Норвегией, Польшей, Прибалтийскими странами. А ещё есть вероятность, что именно польскую армию сделают основной ударной силой на первом этапе военных действий. В качестве доказательств автор называет оснащение армии новейшим оборудованием, наличие у страны самого большого военного бюджета.
Что же касается Финляндии, то она уже давно сотрудничает с НАТО. Например, с 2008 года финские граждане принимают участие в натовских силах быстрого реагирования. Кроме того, страна, как говорится в соглашении с блоком НАТО, будет поддерживать войска НАТО, а также «предоставлять в особый период свою территорию для логистики войск альянса».
Есть ещё такие страны - союзники и члены НАТО, как Швеция, Чехия, Германия, Венгрия, Словакия, Молдова, Румыния. Самой сильной из них является, конечно, армия немецкая. Именно с ней России придётся воевать серьёзно.
При этом в НАТО при формировании подразделений опираются на опыт СССР. То есть сначала в странах первого (Польша) либо второго (Швеция) эшелона возникают подразделения на ротационной основе (6-7 месяцев). Затем создаётся благодаря этому инфраструктура и арсеналы для больших соединений. Кроме того, особое внимание удаляется НАТО строительству Североморско-Балтийского военно-транспортного коридора (Нидерланды - Бельгия - Германия - Польша - Литва - Латвия - Эстония - Финляндия), который будет завершён и запущен в 2030 году.
Как видно, НАТО действительно готовится к войне, причём конкретно с Россией. Но и в РФ тоже идёт подготовка к ней, говорит эксперт.