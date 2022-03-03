Восемь лучших наушников 2022 года с шумоподавлением

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Восемь лучших наушников 2022 года с шумоподавлениемПо версии издания BBC Science Focus Magazine
Если вы ищете качественные наушники с функцией шумоподавления, то вам может помочь представленная в статье подборка. Все модели относятся к разному ценовому диапазону, есть в том числе и недорогие варианты.
Сегодня люди ожидают от наушников многого. Им хочется получить только качественный звук, и в этом могут помочь наушники с шумоподавлением. Благодаря таким моделям можно полностью погрузиться в работу, фильм или подкаст. О них - ниже.
Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами британского издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.
- Apple AirPods Max. Эти наушники действительно дорогие, но они стоят того. Если у вас есть и другие устройства Apple, то вы сможете быстро переключаться между телефонными звонками и музыкой. Сами по себе наушники очень удобные, отличаются «сетчатым» дизайном. Они обеспечат пространственное звучание, а также оснащены режимом прозрачности.
- Sony WH-1000XM4. Эти наушники отличаются впечатляющей автономностью: время работы у них составляет 30 часов. Поэтому ими удобно пользоваться в длительных поездках. Кроме того, если вы не слушаете музыку или если вы разговариваете, то они автоматически отключаются. Имеется в наушниках и функция улучшения качества некоторых сжатых аудиофайлов.
- Sennheiser HD 450BT. Если вы хотите приобрести наушники с шумодавом при ограниченном бюджете, то эта модель станет хорошим выбором. Время работы у них составляет 30 часов. Также вы сможете управлять ими при помощи голосового помощника, а в специальном мобильном приложении к ним можно проверять состояние аккумулятора и улучшать качество звучания аудиокниг и подкастов.
- Bang & Olufsen Beoplay HX Headphones. Эти наушники выглядят очень стильно, к тому же использовать их можно в течение 35 часов. Кроме того, вы можете включить шумоподавление в них, чтобы просто отгородиться от лишних звуков, например в самолёте.
- Bose QuietComfort 45. Эта модель оснащена защитой от воды и пота, поэтому её можно использовать в дождливую погоду или во время тренировок. Также в них можно принимать рабочие звонки, так как наушники имеют микрофон, фильтрующий фоновый шум. Ещё здесь есть возможность выбрать частичное или полное шумоподавление. Работают наушники 24 часа без подзарядки.
- Marshall Monitor II. В режиме шумоподавления пользоваться наушниками можно 30 часов, без него - 45 часов. Управлять воспроизведением и настраивать громкость можно при помощи специальных элементов на одном из наушников. Весит девайс 320 граммов.
- Jabra Elite 85h. Данные наушники адаптируются под то, что происходит вокруг. К примеру, они могут автоматически блокировать фоновые звуки, а ещё останавливать воспроизведение при их снятии. Предоставляет эта модель 36 часов работы даже в режиме шумоподавления. Оснащены наушники также технологией контроля ветра.
- Urbanista Los Angeles. Заряжаться такие наушники могут прямо от солнечного света благодаря особой технологии. Кроме того, оснащено устройство функцией шумоподавления, возможностью использования голосового помощника, датчиком обнаружения уха.
Источник: BBC Science Focus Magazine