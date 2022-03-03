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Восемь лучших наушников 2022 года с шумоподавлением

По версии издания BBC Science Focus Magazine
Если вы ищете качественные наушники с функцией шумоподавления, то вам может помочь представленная в статье подборка. Все модели относятся к разному ценовому диапазону, есть в том числе и недорогие варианты.
Восемь лучших наушников 2022 года с шумоподавлением

Сегодня люди ожидают от наушников многого. Им хочется получить только качественный звук, и в этом могут помочь наушники с шумоподавлением. Благодаря таким моделям можно полностью погрузиться в работу, фильм или подкаст. О них - ниже.

Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами британского издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.

  1. Apple AirPods Max. Эти наушники действительно дорогие, но они стоят того. Если у вас есть и другие устройства Apple, то вы сможете быстро переключаться между телефонными звонками и музыкой. Сами по себе наушники очень удобные, отличаются «сетчатым» дизайном. Они обеспечат пространственное звучание, а также оснащены режимом прозрачности.
Восемь лучших наушников 2022 года с шумоподавлением
  1. Sony WH-1000XM4. Эти наушники отличаются впечатляющей автономностью: время работы у них составляет 30 часов. Поэтому ими удобно пользоваться в длительных поездках. Кроме того, если вы не слушаете музыку или если вы разговариваете, то они автоматически отключаются. Имеется в наушниках и функция улучшения качества некоторых сжатых аудиофайлов.
Восемь лучших наушников 2022 года с шумоподавлением
  1. Sennheiser HD 450BT. Если вы хотите приобрести наушники с шумодавом при ограниченном бюджете, то эта модель станет хорошим выбором. Время работы у них составляет 30 часов. Также вы сможете управлять ими при помощи голосового помощника, а в специальном мобильном приложении к ним можно проверять состояние аккумулятора и улучшать качество звучания аудиокниг и подкастов.
Восемь лучших наушников 2022 года с шумоподавлением
  1. Bang & Olufsen Beoplay HX Headphones. Эти наушники выглядят очень стильно, к тому же использовать их можно в течение 35 часов. Кроме того, вы можете включить шумоподавление в них, чтобы просто отгородиться от лишних звуков, например в самолёте.
Восемь лучших наушников 2022 года с шумоподавлением
  1. Bose QuietComfort 45. Эта модель оснащена защитой от воды и пота, поэтому её можно использовать в дождливую погоду или во время тренировок. Также в них можно принимать рабочие звонки, так как наушники имеют микрофон, фильтрующий фоновый шум. Ещё здесь есть возможность выбрать частичное или полное шумоподавление. Работают наушники 24 часа без подзарядки.
Восемь лучших наушников 2022 года с шумоподавлением
  1. Marshall Monitor II. В режиме шумоподавления пользоваться наушниками можно 30 часов, без него - 45 часов. Управлять воспроизведением и настраивать громкость можно при помощи специальных элементов на одном из наушников. Весит девайс 320 граммов.
Восемь лучших наушников 2022 года с шумоподавлением
  1. Jabra Elite 85h. Данные наушники адаптируются под то, что происходит вокруг. К примеру, они могут автоматически блокировать фоновые звуки, а ещё останавливать воспроизведение при их снятии. Предоставляет эта модель 36 часов работы даже в режиме шумоподавления. Оснащены наушники также технологией контроля ветра.
Восемь лучших наушников 2022 года с шумоподавлением
  1. Urbanista Los Angeles. Заряжаться такие наушники могут прямо от солнечного света благодаря особой технологии. Кроме того, оснащено устройство функцией шумоподавления, возможностью использования голосового помощника, датчиком обнаружения уха.
Восемь лучших наушников 2022 года с шумоподавлением
Источник: BBC Science Focus Magazine
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