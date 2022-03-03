Восемь лучших наушников 2022 года с шумоподавлением

Сегодня люди ожидают от наушников многого. Им хочется получить только качественный звук, и в этом могут помочь наушники с шумоподавлением. Благодаря таким моделям можно полностью погрузиться в работу, фильм или подкаст. О них - ниже.

Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами британского издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.