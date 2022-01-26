Восемь лучших устройств для занятий спортом

Если вы хотите сделать занятия спортом более интересными и эффективными, то можно присмотреться к какому-то из устройств в подборке. Они сделают тренировки разнообразнее.

Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами британского издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.