Восемь лучших устройств для занятий спортом

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Восемь лучших устройств для занятий спортомПо мнению издания BBC Science Focus Magazine
В 2022 году существует большое количество гаджетов, позволяющих разнообразить тренировки. О некоторых из них - в материале.
Если вы хотите сделать занятия спортом более интересными и эффективными, то можно присмотреться к какому-то из устройств в подборке. Они сделают тренировки разнообразнее.
Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами британского издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.
- Powerbeats Pro. Эти беспроводные наушники позволят заниматься под любимую музыку. Они удобно сидят в ушах и благодаря особой форме не выпадут во время активных действий. Управлять воспроизведением можно при помощи самих наушников. Работают эти устройства в течение девяти часов без подзарядки. Кроме того, девайс оснащён функцией обмена музыкой, благодаря чему вы сможете наслаждаться одними и теми же треками вместе с друзьями.
- Garmin Venu 2 GPS. Гаджет отслеживает состояние вашего здоровья. Он собирает такие показатели, как качество сна, количество энергии, фитнес-возраст. Кроме того, в устройстве вы найдёте более 25 приложений, позволяющих отслеживать прогресс в разных вариантах физической активности: плавании, поездках на велосипеде и пр. Девайс можно подключить к смартфону, и вы всегда будете в курсе новых сообщений в соцсетях, звонков, так как уведомления будут приходить на часы. С точки зрения дизайна они выглядят вполне стильно и могут использоваться как обычные часы и как спортивный аксессуар.
- Theragun Elite. Этот массажёр поможет восстановить мышцы после тренировки. Он позволяет устранить боль в мышцах. В комплекте с устройством идут пять вариантов насадок, предназначенных для спины, лопаток, рук, ног и пр. Кроме того, имеет девайс мобильное приложение, где можно установить скорость работы и получить доступ к индивидуальным процедурам оздоровления.
- Hydrow Rower. Этот гребной тренажёр позволит заниматься самостоятельно дома и при этом наблюдать за тренировками других на 22-дюймовом дисплее. Специальный механизм обеспечивает ощущение реального пребывания в воде. Если вы любите греблю, то такой тренажёр может стать неплохой альтернативой тренировкам в реальных условиях.
- FORM. При помощи таких смарт-очков можно просматривать свои результаты, расстояние, которое вы преодолели, время, темп. Благодаря возможности синхронизации с приложением можно отслеживать прогресс. Кроме того, время работы здесь впечатляет - до 16 часов без подзарядки.
- Patagonia Capilene Midweight Zip-Neck. Позволит комфортно ездить на велосипеде в морозы. Изготовлена одежда из водоотталкивающего материала, поэтому тренировки точно будут проходить в тепле.
- Nike ZoomX Vaporfly Next% 2. Кроссовки способны обеспечить максимальный комфорт и гибкость при беге. К тому же эту модель выбирают многие спортсмены-марафонцы.
- Tangram Rookie. Если вы скачаете приложение, то сможете отслеживать, сколько прыжков сделали и сколько калорий сожгли благодаря этому. Кроме того, сами по себе прыжки на скакалке в зимнее время являются отличным выбором в качестве варианта тренировки в помещении.
Источник: BBC Science Focus Magazine