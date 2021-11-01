Восемь полезных устройств в дороге

Сейчас некоторые компании перешли на «удалёнку». Тем не менее многие всё ещё вынуждены тратить по утрам время на то, чтобы добраться до работы. Специально для них авторы журнала BBC Science Focus Magazine подготовили список из восьми вещей, которые помогут скоротать время в пробке. Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами британского издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.

Kindle Oasis. Эта электронная книга сегодня считается самой совершенной: она оснащена семидюймовым экраном и «технологией электронных чернил», чтобы вы могли быстро читать и перелистывать страницы. Помимо этого, у неё есть защита от влаги. А если вы подключите к ней через Bluetooth наушники или колонку, то воспроизведение аудиокниги начнётся с того места, на котором вы остановились ранее.

Bluetooth-наушники с шумоподавлением Bose 700. Этот гаджет может оказаться одним из самых полезных при поездках на работу. Пользоваться ими можно до 20 часов без подзарядки. Кроме того, здесь есть поддержка голосовых помощников Alexa и Google Assistant, четыре микрофона для улучшения качества звука во время звонков, а также «режим разговора» с приостановкой шумоподавления.

Беспроводные наушники Jabra Elite Active 75t. Эти наушники надёжно защищены от влаги и при этом прочно сидят в ухе даже во время движения. Без шумодава продолжительность работы без подзарядки составит 7,5 часов, а с ним - 5,5 часов. Также благодаря быстрой зарядке вы сможете за 15 минут получить уровень заряда, достаточный для часа автономной работы. Как и предыдущими наушниками, ими можно управлять при помощи голосовых помощников, также девайс оснащён четырьмя микрофонами. При прослушивании музыки отходить от смартфона можно на 10 метров: наушники всё равно будут работать.