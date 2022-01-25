Восемь самых важных научных событий 2022 года

Как отмечается в материале, в 2022 году планируется провести ряд важнейших научных мероприятий. Но восемь из них - наиболее ожидаемые.

COVID-19 и вакцина против всех вариантов мутаций. Сейчас над этим работают американские учёные из Армейского научно-исследовательского института имени Уолтера Рида. Также несколько групп исследователей во всём мире занимаются разработкой универсальной вакцины, защищающей от COVID-19.

Применение первой вакцины от малярии в странах тропической Африки. Работа над данной вакциной длилась 30 лет. Называется препарат RTS. При этом одобрение ВОЗ получил он в октябре 2021 года.

Возвращение на Луну. Планируется, что к спутнику отправятся множество космических аппаратов. Это и корабль Artemis I, и CAPSTONE, и Chandrayaan-3, и SLIM, и Luna-25, и др. Собираются посетить Луну США, Япония, Россия, ОАЭ, Индия, Южная Корея.