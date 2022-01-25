Восемь самых важных научных событий 2022 года

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Восемь самых важных научных событий 2022 годаО них пишет издание Sasapost
В 2022 году человечество ждёт несколько значительных событий в научной сфере. О восьми таких открытиях - в статье.
Как отмечается в материале, в 2022 году планируется провести ряд важнейших научных мероприятий. Но восемь из них - наиболее ожидаемые.
- COVID-19 и вакцина против всех вариантов мутаций. Сейчас над этим работают американские учёные из Армейского научно-исследовательского института имени Уолтера Рида. Также несколько групп исследователей во всём мире занимаются разработкой универсальной вакцины, защищающей от COVID-19.
- Применение первой вакцины от малярии в странах тропической Африки. Работа над данной вакциной длилась 30 лет. Называется препарат RTS. При этом одобрение ВОЗ получил он в октябре 2021 года.
- Возвращение на Луну. Планируется, что к спутнику отправятся множество космических аппаратов. Это и корабль Artemis I, и CAPSTONE, и Chandrayaan-3, и SLIM, и Luna-25, и др. Собираются посетить Луну США, Япония, Россия, ОАЭ, Индия, Южная Корея.
- Космическая миссия на Марс для поиска признаков прошлой жизни. Пройдёт миссия в рамках проекта Роскосмоса и Европейского космического агентства (ESA) под названием ExoMars. Отправиться на Марс планируется в сентябре 2022 года.
- Создание в Китае самого быстрого в мире квантового компьютера. Такой компьютер сможет выполнять более 1 квинтиллиона операций в секунду. На данный момент анонса устройства ещё не было. Кроме того, в 2022-м будут созданы два новых мощных китайских компьютера OceanLight и Tianhe-3. В Америке Ок-Риджская национальная лаборатория (ORNL) работает над созданием устройства Frontier, которое будет выполнять 1 квинтиллион операций в секунду.
- Возвращение Европейской организации ядерных исследований к работе. К работе в июне 2022 года вернётся обновлённый и модернизированный Большой адронный коллайдер. В итоге учёные смогут собирать ещё больше информации -
- Прослушка чёрных дыр. Для осуществления этого проекта четыре детектора гравитационных волн (находятся они в Японии, Италии, США) были улучшены. Сам же проект будет запущен в декабре 2022 года.
- Отслеживание выбросов метана из космоса. Это позволит узнать, происходит ли сокращение выбросов метана (представители стран на саммите в Глазго договорились между собой о снижении на 30 % таких выбросов к 2030 году). Измерять выбросы будут спутники: например, MethaneSAT.
Источник: ИноСМИ