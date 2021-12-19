Восемь устройств в подарок любителям игровых консолей Xbox

По словам авторов подборки, в рейтинг вошли лучшие тематические подарки, связанные с Xbox. К ним относятся как забавные аксессуары, так и полезные устройства в дополнение к игровой консоли. Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами британского издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.

Venom Multi-Colour LED Light-up Console Stand (Xbox Series X). Эта подставка для консоли позволит сделать игровой процесс приятнее. Можно выбрать семь цветов из представленных и настроить подсветку в целом. Кроме того, устройство оснащено двумя USB-портами и разъёмом USB-C для подключения оборудования.