Восемь устройств в подарок любителям игровых консолей Xbox

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Восемь устройств в подарок любителям игровых консолей XboxПодборку составило издание BBC Science Focus Magazine
Эксперты британского журнала BBC Science Focus Magazine составили список подарков, которые абсолютно точно понравятся фанатам игр Xbox. Всего было выделено восемь гаджетов.
По словам авторов подборки, в рейтинг вошли лучшие тематические подарки, связанные с Xbox. К ним относятся как забавные аксессуары, так и полезные устройства в дополнение к игровой консоли. Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами британского издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.
- Venom Multi-Colour LED Light-up Console Stand (Xbox Series X). Эта подставка для консоли позволит сделать игровой процесс приятнее. Можно выбрать семь цветов из представленных и настроить подсветку в целом. Кроме того, устройство оснащено двумя USB-портами и разъёмом USB-C для подключения оборудования.
- Xbox Wireless Controller. Беспроводной геймпад - модель, которая выпущена специально к 20-летию Xbox. Он имеет соответствующий дизайн в чёрно-зелёных оттенках. Работает устройство от аккумулятора, им можно пользоваться в течение 40 часов.
- Halo Master Chief Limited Edition Cable Guy. Подставка для геймпада, смартфонов и другой техники в виде фигурки Мастера Чифа - продукт из ограниченной серии. Высота его составляет примерно 20 см, также в комплекте идёт кабель Micro USB для зарядки.
- Paladone Xbox Heat Mug. Тематическая кружка, которая реагирует на температуру напитка. В холодном состоянии она чёрного цвета, а с чем-то горячим становится зелёной. Сделана кружка из керамики, способна вместить 300 мл жидкости.
- Xbox Game Pass Ultimate 1 Month Membership. Подписка на месяц, которая откроет доступ к более чем 100 играм и ко всем возможностям Xbox Live Gold. Сейчас в библиотеке Xbox Game Pass есть такие популярные проекты, как The Witcher, The Elder Scrolls, Halo. Новые игры при этом добавляются довольно часто.
- Xbox Controller Alarm Clock. По внешнему виду устройство напоминает геймпад, но на самом деле это будильник. На небольшом дисплее пользователь может видеть дату и время.
- VENOM Xbox Series X/S Twin Docking Station. Зарядная станция с двумя аккумуляторами. Она позволит быстро зарядить геймпады.
- Xbox Logo Desk Light. Эта лампа включается особым образом: необходимо просто её коснуться. Работает устройство от трёх ААА-батареек либо от USB-кабеля, который включён в комплект. Сделана лампа из разлагающегося пластика, так что о вредном влиянии на экологию беспокоиться не придётся.
Источник: BBC Science Focus Magazine