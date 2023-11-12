Вот как понять, безопасно ли пользоваться банкоматом

Местоположение банкомата. Те устройства, которые находятся в отдалённом и малопосещаемом месте, могут быть более уязвимы к мошенничеству или взлому.

Состояние банкомата. Обращайте внимание на странные детали: царапины, особенности покраски, выступающие провода и пр. Легитимный банкомат должен находиться в хорошем состоянии и не иметь видимых повреждений.