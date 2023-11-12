Вот как понять, безопасно ли пользоваться банкоматом

Вот как понять, безопасно ли пользоваться банкоматомЕсть несколько важных критериев
При снятии наличных в банкоматах важно быть особенно внимательным. Вот на что вам нужно обращать внимание при пользовании банкоматом, чтобы все операции с деньгами проходили максимально безопасно.
Местоположение банкомата. Те устройства, которые находятся в отдалённом и малопосещаемом месте, могут быть более уязвимы к мошенничеству или взлому.
Состояние банкомата. Обращайте внимание на странные детали: царапины, особенности покраски, выступающие провода и пр. Легитимный банкомат должен находиться в хорошем состоянии и не иметь видимых повреждений.
Клавиатура банкомата. Слишком большая клавиатура или та, что немного смещена от центра, должна вас насторожить. Подобные банкоматы могут иметь дополнительную клавиатуру для перехвата PIN-кода.
Незакреплённые детали. Проверьте, чтобы кардридер и другие выступающие элементы были надёжно закреплены.