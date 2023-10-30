Наука и технологии
00:45, 30 октября 2023
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Вот почему кошки так боятся воды

Существует пять главных причин

Кошки - это одни из самых независимых домашних животных. Тем не менее многие из них испытывают сильную неприязнь к воде. Как это можно объяснить?

История одомашнивания. Скорее всего, большинство кошек с водой до того, как они стали домашними питомцами, не сталкивалось. Поэтому у них вообще может не быть опыта плавания, они могут не понимать, для чего нужна вода.

Охлаждение тела. У кошек теплообмен происходит не так эффективно, как у собак. Поэтому когда влага попадает на её шерсть, кошка может ощутить дискомфорт.

Вот почему кошки так боятся воды
© Wren Meinberg

Стремление чистить шерсть самостоятельно. У кошек на языке есть специальные волоски, помогающие им убирать грязь на шерсти. Когда шерсть намокает из-за воды, это нарушает естественный процесс самоочищения у животного.

Опасность и стресс. Шум, вибрация, движения воды могут вызвать у кошки стресс, тревогу.

Негативный опыт. Может быть такое, что кошку когда-то пытались искупать насильно. Естественно, это вызвало у неё стресс.

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