Вот почему кошки так боятся воды

Вот почему кошки так боятся водыСуществует пять главных причин
Кошки - это одни из самых независимых домашних животных. Тем не менее многие из них испытывают сильную неприязнь к воде. Как это можно объяснить?
История одомашнивания. Скорее всего, большинство кошек с водой до того, как они стали домашними питомцами, не сталкивалось. Поэтому у них вообще может не быть опыта плавания, они могут не понимать, для чего нужна вода.
Охлаждение тела. У кошек теплообмен происходит не так эффективно, как у собак. Поэтому когда влага попадает на её шерсть, кошка может ощутить дискомфорт.
Стремление чистить шерсть самостоятельно. У кошек на языке есть специальные волоски, помогающие им убирать грязь на шерсти. Когда шерсть намокает из-за воды, это нарушает естественный процесс самоочищения у животного.
Опасность и стресс. Шум, вибрация, движения воды могут вызвать у кошки стресс, тревогу.
Негативный опыт. Может быть такое, что кошку когда-то пытались искупать насильно. Естественно, это вызвало у неё стресс.