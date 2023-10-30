Вот почему кошки так боятся воды

История одомашнивания. Скорее всего, большинство кошек с водой до того, как они стали домашними питомцами, не сталкивалось. Поэтому у них вообще может не быть опыта плавания, они могут не понимать, для чего нужна вода.

Охлаждение тела. У кошек теплообмен происходит не так эффективно, как у собак. Поэтому когда влага попадает на её шерсть, кошка может ощутить дискомфорт.