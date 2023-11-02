Вот почему кошки так любят коробки

Тепло и комфорт. Обычно коробки делают из гофрированного картона. Этот материал отличается хорошими теплоизоляционными свойствами. Для кошек же важно поддерживать температуру своего тела всегда в пределах от 38 до 39 градусов Цельсия. Коробка позволяет это делать.

Игра и исследование окружающего мира. Кошки часто воспринимают коробку как место для уединения и отдыха. Также они могут использовать её для игр: например, могут в ней прятаться, атаковать из неё «врагов».