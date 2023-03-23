Врач объяснил, можно ли мочить Манту

По его словам, компетентные врачи знают и говорят, что Манту мочить можно. Всё зависит от технологии. Раньше Манту делали накожно, поэтому место укола нельзя было мочить, но сейчас делают подкожно.

Тимаков подчеркнул, что Манту нельзя расчёсывать, тереть, разогревать, распаривать, но можно мочить. А слухи о каких-либо запретах относятся к пережиткам Советского Союза.