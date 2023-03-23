Врач объяснил, можно ли мочить Манту

Врач объяснил, можно ли мочить МантуМочить можно, а остальное — слухи
Врач объяснил, что пробу Манту мочить можно, поскольку процедура проводится подкожно. Врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков объяснил, можно ли мочить пробу Манту.
Фото: Medicalnewstoday.com
По его словам, компетентные врачи знают и говорят, что Манту мочить можно. Всё зависит от технологии. Раньше Манту делали накожно, поэтому место укола нельзя было мочить, но сейчас делают подкожно.
Тимаков подчеркнул, что Манту нельзя расчёсывать, тереть, разогревать, распаривать, но можно мочить. А слухи о каких-либо запретах относятся к пережиткам Советского Союза.
Манту нельзя было мочить, когда она делалась накожно, уже десятки лет Манту делается внутрикожно. Её нельзя расчёсывать, нельзя тереть, разогревать, распаривать, а если попадает вода, ничего страшного нет, просто промакивается сверху и всё. Если кто-то некомпетентен, это не означает, что так нельзя было делать.
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