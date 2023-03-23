Наука и технологии
21:59, 23 марта 2023
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Врач объяснил, можно ли мочить Манту

Мочить можно, а остальное — слухи

Врач объяснил, что пробу Манту мочить можно, поскольку процедура проводится подкожно. Врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков объяснил, можно ли мочить пробу Манту.

Врач объяснил, можно ли мочить Манту

Фото: Medicalnewstoday.com

По его словам, компетентные врачи знают и говорят, что Манту мочить можно. Всё зависит от технологии. Раньше Манту делали накожно, поэтому место укола нельзя было мочить, но сейчас делают подкожно.

Тимаков подчеркнул, что Манту нельзя расчёсывать, тереть, разогревать, распаривать, но можно мочить. А слухи о каких-либо запретах относятся к пережиткам Советского Союза.

Манту нельзя было мочить, когда она делалась накожно, уже десятки лет Манту делается внутрикожно. Её нельзя расчёсывать, нельзя тереть, разогревать, распаривать, а если попадает вода, ничего страшного нет, просто промакивается сверху и всё. Если кто-то некомпетентен, это не означает, что так нельзя было делать.

Евгений Тимаков
Врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог

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