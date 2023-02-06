Вредят ли бумажные стаканчики для кофе планете

Вредят ли бумажные стаканчики для кофе планетеИ можно ли как-то исправить ситуацию
Одним из материалов, сильно загрязняющих нашу планету, является пластик. С ним специалисты борются уже много лет. Но что насчёт одноразовых бумажных стаканчиков, которые часто можно встретить в кофейнях или около кулеров с водой? Вредят ли они планете?
Фото: iXBT.com
Большинство людей думают, что бумажные стаканчики изготавливаются полностью из бумаги. Но это не так. При создании таких стаканчиков пластик тоже используется: благодаря ему стаканы не разваливаются под воздействием температуры и влажности.
Получается, что бумажный стаканчик - это смесь пластика и бумаги. И перерабатывается она тоже с трудом.
iXBT.com
Борцы за экологию именно поэтому везде ходят с термосом или же с многоразовой кружкой.
Но решение проблемы с бумажными стаканчиками всё-таки существует. Вместо них можно пользоваться керамической, стеклянной посудой или стаканами из тростника. Подобные стаканы являются биоразлагаемыми.