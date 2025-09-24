Всё дело в центре тяжести: почему насекомые умирают лапками вверх

Когда муха или жук падают на спину, то для того, чтобы вернуться в нормальное положение, им нужно оттолкнуться лапками или использовать крылья. Если насекомое ослаблено, то у него может просто не быть сил на это. Получается, что поза «лапками вверх» - индикатор того, что организм животного не справляется с выживанием.