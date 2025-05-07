Всё дело в эволюции: почему собака перед тем, как лечь спать, роет ковёр

Опубликовано 07 мая 2025, 00:451 мин.
Всё дело в эволюции: почему собака перед тем, как лечь спать, роет ковёрЭто доказывают и научные исследования
Все собаки перед сном пытаются "рыть" ковёр и кружат вокруг лежанки. И наиболее вероятная причина этого - эволюционная.
Дело в том, что собаки - это одомашненные волки. Рытьё и кружение перед сном - их попытка создать для себя удобную и безопасную постель. В дикой природе для этого волкам нужно рыть землю.
Так что даже если ваша собака не похожа на волка, у неё всё равно сохранились некоторые инстинкты предков.
Источник:BBC Science Focus
Автор:Валерия Филимонова
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