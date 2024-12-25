Всё из-за таяния ледников: как изменение климата приводит к землетрясениям

Всё из-за таяния ледников: как изменение климата приводит к землетрясениямВот как это объясняют учёные
Но новое исследование, опубликованное в журнале Geology, даёт редкие доказательства того, что потепление может спровоцировать активность разломов. Температуры на нашей планете продолжают расти, поэтому специалисты предупреждают: другие регионы, покрытые льдом и подверженные землетрясениям, могут столкнуться с такими же рисками.
Шон Галлен, геолог из Университета штата Колорадо, вместе с Сесилией Уртадо, также из Университета штата Колорадо, предположили, что таяние ледников может изменить напряжения в разломах, потенциально ускоряя землетрясения в краткосрочной перспективе. И есть несколько природных мест, в которых сохранились доказательства этой гипотезы.
Для подтверждения своей гипотезы эксперты построили компьютерные модели на основе грубых особенностей ландшафта Сангре-де-Кристо (морены, уступы разломов). Для картирования этих особенностей они использовали лидар высокого разрешения (обнаружение света и определение дальности) и спутниковые снимки. Наконец, команда учёных сравнила эти модели с реальными доказательствами. Исследователи предположили, что ледники ледникового периода «зажали» систему разломов и подавили землетрясения. Когда же они начали таять, это напряжение высвободилось, что вызвало пятикратное увеличение частоты землетрясений.
Также авторы научной работы предупредили, что регионы с активными разломами и большими запасами льда или воды, которые сокращаются из-за повышения температуры, могут в будущем столкнуться с большим количеством землетрясений.