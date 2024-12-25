Всё из-за таяния ледников: как изменение климата приводит к землетрясениям

Но новое исследование, опубликованное в журнале Geology, даёт редкие доказательства того, что потепление может спровоцировать активность разломов. Температуры на нашей планете продолжают расти, поэтому специалисты предупреждают: другие регионы, покрытые льдом и подверженные землетрясениям, могут столкнуться с такими же рисками.

Шон Галлен, геолог из Университета штата Колорадо, вместе с Сесилией Уртадо, также из Университета штата Колорадо, предположили, что таяние ледников может изменить напряжения в разломах, потенциально ускоряя землетрясения в краткосрочной перспективе. И есть несколько природных мест, в которых сохранились доказательства этой гипотезы.