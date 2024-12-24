Наука и технологии
Опубликовано 24 декабря 2024, 00:00
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Всё из-за терпенов: раскрыто, почему ёлки так приятно пахнут

Этот аромат создают особые химические вещества
Ничто не пахнет так, как рождественская ёлка. Подробнее об этом аромате рассказал Джастин Уайтхилл, фитопатолог из Университета штата Северная Каролина.
Всё из-за терпенов: раскрыто, почему ёлки так приятно пахнут
© Fantastic Gardeners

Терпены — это крупнейший класс химических веществ, которые производятся естественным путём. Встречаются они почти во всех видах растений.

У терпенов может быть большое количество функций. Они могут защищать растения от голодных хищников и паразитов, привлекать опылителей, помогать деревьям переживать стрессовые условия. У разных видов растений бывают разные терпены, ароматы, которые они создают, а также цели, которым они служат.

При этом, по словам Джастина Уайтхилла, терпены могут представлять опасность и для самого растения. В пихтах эти химикаты именно поэтому изолируются от остальной ткани дерева в защитной жидкости — смоле.

Всё из-за терпенов: раскрыто, почему ёлки так приятно пахнут
© Iuliia Bondar/Getty Images

У небольших терпенов довольно низкие температуры, при которых они превращаются в газ и создают запах. Именно подобные терпены производят древесные запахи, с которыми у нас ассоциируется Рождество. Однако у дерева есть лишь определённое количество терпенов, поэтому и его аромат не вечен.

Уайтхилл также считает, что многим из нас нравится аромат пихты, потому что он связан с воспоминаниями о праздниках.