Всё из-за терпенов: раскрыто, почему ёлки так приятно пахнут

Всё из-за терпенов: раскрыто, почему ёлки так приятно пахнутЭтот аромат создают особые химические вещества
Терпены — это крупнейший класс химических веществ, которые производятся естественным путём. Встречаются они почти во всех видах растений.
У терпенов может быть большое количество функций. Они могут защищать растения от голодных хищников и паразитов, привлекать опылителей, помогать деревьям переживать стрессовые условия. У разных видов растений бывают разные терпены, ароматы, которые они создают, а также цели, которым они служат.
При этом, по словам Джастина Уайтхилла, терпены могут представлять опасность и для самого растения. В пихтах эти химикаты именно поэтому изолируются от остальной ткани дерева в защитной жидкости — смоле.
У небольших терпенов довольно низкие температуры, при которых они превращаются в газ и создают запах. Именно подобные терпены производят древесные запахи, с которыми у нас ассоциируется Рождество. Однако у дерева есть лишь определённое количество терпенов, поэтому и его аромат не вечен.
Уайтхилл также считает, что многим из нас нравится аромат пихты, потому что он связан с воспоминаниями о праздниках.