Всё из-за терпенов: раскрыто, почему ёлки так приятно пахнут

Терпены — это крупнейший класс химических веществ, которые производятся естественным путём. Встречаются они почти во всех видах растений.

У терпенов может быть большое количество функций. Они могут защищать растения от голодных хищников и паразитов, привлекать опылителей, помогать деревьям переживать стрессовые условия. У разных видов растений бывают разные терпены, ароматы, которые они создают, а также цели, которым они служат.

При этом, по словам Джастина Уайтхилла, терпены могут представлять опасность и для самого растения. В пихтах эти химикаты именно поэтому изолируются от остальной ткани дерева в защитной жидкости — смоле.