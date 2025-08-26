“Вы можете подружиться с кошкой” и другие научные факты об этих питомцах

Вы можете подружиться с кошкой, медленно моргая. Специалисты из университетов Портсмута и Сассекса выяснили, что эта техника имитирует кошачью улыбку. По-видимому, она также помогает установить связь между котом и человеком.

Каждая десятая домашняя кошка страдает от страха разлуки. Учёные обнаружили, что более чем у одной из десяти домашних кошек, опрошенных в ходе исследования, были проблемы с поведением при временной разлуке с хозяевами. Также эксперты заметили, что питомцы, которые вели себя плохо при разлуке, были из семей, где не было ни одной женщины или проживало более одной женщины. С аналогичными проблемами у кошек оказали связаны отсутствие других домашних животных и отсутствие доступа к игрушкам. У кошек наблюдались при разлуке деструктивное поведение (у 20 из 30 кошек), чрезмерная вокализация (19 кошек), мочеиспускание в неположенных местах (18 кошек), агрессивность (11 кошек), возбуждение-тревожность (11 кошек), неадекватная дефекация (семь кошек), депрессия-апатия (16 кошек).

Ваш кот действительно любит вас. В сентябре 2019 года учёные пришли к выводу, что кошки, похоже, демонстрируют черты надёжной привязанности. Эти же черты наблюдаются у собак, когда их хозяин ассоциируется у них с безопасностью и спокойствием. Есть также данные о том, что кошки, перенесшие инсульт, получают внезапную дозу мозговых гормонов, подобно тому, как мы, люди, получаем их, находясь рядом с близкими.

Кошки могут предсказать приближение грозы. Если вдали уже бушует гроза, то кошка может услышать слабые раскаты грома. Также она может ощутить запах приближающегося дождя или характерный запах озона.