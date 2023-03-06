Вы случайно разбили товар в магазине. Нужно ли вам за него платить?

Покупатель намеренно разбивает товар либо по неосторожности, но с некоторыми нюансами. Среди нюансов - состояние алкогольного или наркотического опьянения, странное поведение. В этом случае покупателю нужно будет заплатить за товар. Кроме того, платить придётся, если товар повредился из-за рюкзака на спине или из-за неосторожного обращения с тележкой (корзинкой) для покупок.

3.Товар разбил ребёнок. Если ребёнку исполнилось 14 лет, то оцениваться его действия будут по критериям, которые описаны в пунктах выше. Если 14 лет ребёнку ещё нет, то вина за испорченный товар ляжет на родителей и компенсировать стоимость товара будут тоже они.