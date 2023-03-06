20:23, 06 марта 2023
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Вы случайно разбили товар в магазине. Нужно ли вам за него платить?Это зависит от нескольких факторов
Довольно часто бывает так, что покупатель в магазине разбивает товар. И почти всегда администрация этого магазина требует заплатить за товар. Но всегда ли магазин имеет право так делать?
Фото: iXBT.com
Вопрос о возмещении ущерба за разбитый в магазине товар регулируется законом. В частности, Гражданским кодексом РФ (статьями 211, 459, 493, 1073 и др.). В целом к данной ситуации могут быть три подхода.
- Покупатель нечаянно разбивает товар. В данном случае покупатель совсем не обязан возмещать стоимость товара. Он ещё не заплатил за товар и у него нет чека, поэтому и собственником товара считается магазин. Значит, и за сохранность товара отвечает магазин, а не покупатель. По закону, товар считается пострадавшим от непреднамеренных действий покупателя, если при этом он наткнулся на какое-то препятствие в магазине (коробка, тележка и т.п.), если товар находился на полке в неустойчивом положении, если покупатель поскользнулся из-за того, что пол был мокрым, если проход между стеллажами был слишком узким (менее 140 см), если товар упал и разбился на ленте у кассы во время движения ленты.
iXBT.com
- Покупатель намеренно разбивает товар либо по неосторожности, но с некоторыми нюансами. Среди нюансов - состояние алкогольного или наркотического опьянения, странное поведение. В этом случае покупателю нужно будет заплатить за товар. Кроме того, платить придётся, если товар повредился из-за рюкзака на спине или из-за неосторожного обращения с тележкой (корзинкой) для покупок.
3.Товар разбил ребёнок. Если ребёнку исполнилось 14 лет, то оцениваться его действия будут по критериям, которые описаны в пунктах выше. Если 14 лет ребёнку ещё нет, то вина за испорченный товар ляжет на родителей и компенсировать стоимость товара будут тоже они.