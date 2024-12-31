Выцветание и не только: вот почему частая стирка вредит джинсам

Выцветание и не только: вот почему частая стирка вредит джинсамИ что можно сделать вместо этого
Вот что происходит с джинсами, если стирать их часто.
Выцветание ткани. Тёмные и чёрные джинсы красят специальными пигментами, которые вымываются. В итоге при частой стирке они начинают выглядеть как старая одежда.
Разрушение структуры волокон. В результате материал джинсов истончается, образуются потёртости.
Потеря эластичности. Часто в современных джинсах содержится эластан или другая синтетика. Нужна она для того, чтобы одежда лучше сидела по фигуре. Эти волокна чувствительны к горячей воде, моющим средствам, отжиму на высоких оборотах. Чем чаще вы будете такие джинсы стирать, тем быстрее они потеряют форму.
Снижение прочности швов. При частой стирке они начинают рваться.
Уменьшение срока службы. Многие производители рекомендуют стирать джинсы как минимум после 5−7 носок.
Вместо частой стирки в стиральной машине вы можете попробовать точечно убрать загрязнения на джинсах при помощи тряпочки или мягкой губки, использовать отпариватель, содовый раствор, проветривать одежду.