Выцветание и не только: вот почему частая стирка вредит джинсам

Вот что происходит с джинсами, если стирать их часто.

Выцветание ткани. Тёмные и чёрные джинсы красят специальными пигментами, которые вымываются. В итоге при частой стирке они начинают выглядеть как старая одежда.

Разрушение структуры волокон. В результате материал джинсов истончается, образуются потёртости.