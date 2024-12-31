Наука и технологии
Опубликовано 31 декабря 2024, 10:30
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Выцветание и не только: вот почему частая стирка вредит джинсам

И что можно сделать вместо этого
Джинсы на самом деле стирать часто нельзя. Всё потому, что это сокращает срок их службы, хотя многие об этом даже не догадываются.
Выцветание и не только: вот почему частая стирка вредит джинсам
© pvproductions

Вот что происходит с джинсами, если стирать их часто.

Выцветание ткани. Тёмные и чёрные джинсы красят специальными пигментами, которые вымываются. В итоге при частой стирке они начинают выглядеть как старая одежда.

Разрушение структуры волокон. В результате материал джинсов истончается, образуются потёртости.

Выцветание и не только: вот почему частая стирка вредит джинсам
© freepic.diller

Потеря эластичности. Часто в современных джинсах содержится эластан или другая синтетика. Нужна она для того, чтобы одежда лучше сидела по фигуре. Эти волокна чувствительны к горячей воде, моющим средствам, отжиму на высоких оборотах. Чем чаще вы будете такие джинсы стирать, тем быстрее они потеряют форму.

Снижение прочности швов. При частой стирке они начинают рваться.

Уменьшение срока службы. Многие производители рекомендуют стирать джинсы как минимум после 5−7 носок.

Вместо частой стирки в стиральной машине вы можете попробовать точечно убрать загрязнения на джинсах при помощи тряпочки или мягкой губки, использовать отпариватель, содовый раствор, проветривать одежду.

Источник:iXBT.com
Автор:Валерия Филимонова
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