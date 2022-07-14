Выход есть всегда: что делать, чтобы выжить при ядерном взрыве

Прежде всего вам нужно сделать выбор. Для того чтобы выжить, вам понадобится время, расстояние и экранирование (то есть защитный барьер).

Один из вариантов дальнейших действий - это остаться в машине. В этом случае вам придётся закрыть все окна, двери, вентиляционные отверстия.

Лучше будет, если вы укроетесь после взрыва в подвале какого-либо здания. Важно при этом выбрать подвал, где как можно меньше входов. После этого нужно как можно лучше запечатать эти входы.

Если вы всё же находитесь в здании без подвала, то лучшим решением будет переместиться в центральную часть этого здания.

При этом если вы хотите выжить после взрыва, вам нужно помнить о некоторых мерах предосторожности. Так, нужно при помощи скотча заклеить все двери и окна. После этого необходимо раздеться, если вы в момент взрыва были на улице. Это поможет не умереть от радиационного отравления. Всю снятую верхнюю одежду нужно обязательно положить в пакет и завязать его. По возможности даже лучше этот пакет положить во второй пакет.

Когда вы окажетесь в нижнем белье, нужно смыть с себя всю грязь при помощи воды и мыла. При этом всё, чем вы мылись, тоже нужно положить в отдельный пакет.

В идеале вы должны пробыть в укрытии, которое нашли, семь дней. Только тогда вы сможете вновь выйти наружу. К этому времени радиоактивные осадки станут уже не такими опасными.

Когда вы вновь окажетесь на улице, вам нужно будет обязательно использовать маски для лица. Без них вы можете легко вдохнуть радиоактивные частицы. Причём в качестве маски нужно использовать влажную ткань. Ей вы должны закрыть рот и нос. После любой прогулки вам придётся стирать всё снаряжение, которое вы использовали, и всю одежду. Лучше будет, если вы будете также полностью мыться.

После того как пройдёт неделя, вам придётся думать о долгосрочном выживании. Прежде всего, вы должны решить, что делать дальше: оставаться там, где вы есть, или обратиться за помощью. Если вы выберете второй вариант, то постарайтесь лучше защитить своё жилище: например, укрепите барьер между домом и «внешним миром» при помощи штор, то есть повесьте их перед дверями, которые ведут на улицу.

Также можно сделать из мешков для мусора специальные костюмы и надеть их поверх всей одежды. После каждого посещения улицы вы будете их просто снимать и выбрасывать.

Ещё если у вас есть дополнительная вода, необходимо налить её в два ведра сразу. В каждое из них нужно погружать обувь, чтобы очистить её. После нескольких полосканий воду следует слить.

Чтобы поисково-спасательные отряды быстрее вас нашли, постарайтесь сделать большие геометрические фигуры из ярких материалов, которые могут привлечь внимание.

Из еды вам нужно избегать всего, что не было до взрыва полностью запечатано. Хорошим вариантом будут консервы. Но также можно есть и другие продукты, если они были плотно закрыты. При этом ни в коем случае не открывайте никакие продукты за пределами убежища.

Если вы после взрыва оказались в помещении с ванной, то как можно быстрее наполните её водой. Также хорошо будет, если вы запасётесь бутылками с водой, купленными в супермаркетах. Большинство из таких бутылок сделаны из толстого пластика, поэтому содержимое будет защищено от радиации. Но перед тем как выпить, вам нужно всё продезинфицировать.

В случае, если спасатели так и не прибыли, вы можете попытаться выбраться из города самостоятельно, и от этого тоже зависит ваше выживание. Вам нужно будет идти в сторону, которая перпендикулярна той, куда дуют ветры. Когда вы окажетесь вне города, найдите возвышенность: на ней вы будете находиться в большей безопасности. Что касается источников воды, то направляться нужно к тем, которые расположены на возвышенности. В подобном месте вы можете сделать укрытие и прожить там несколько месяцев.

Проблем со здоровьем после ядерного взрыва, к сожалению, полностью избежать не удастся. Однако негативное влияние на организм можно всё же снизить, если находиться как можно дальше от зоны взрыва.