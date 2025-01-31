Выполнение команды и не только: названы причины, по которым собака может вам подавать лапу

Выполнение команды. Если собака подаёт лапу, то она может просто выполнять команду, которой её обучили.

Проявление доверия и привязанности. Возможно, питомец кладёт лапу на вашу руку или ногу, чтобы получить от вас ласку и общение. Особенно характерно такое поведение для тех, кто сильно привязан к хозяину.

Просьба о внимании. Некоторые собаки ещё подкрепляют этот жест поскуливанием или вилянием хвоста.

Поддержка и утешение. Иногда собаки чувствуют, что хозяину тревожно или грустно. Исследования это доказывают.