Выполнение команды и не только: названы причины, по которым собака может вам подавать лапу

Выполнение команды и не только: названы причины, по которым собака может вам подавать лапуВот что может таким образом выражать питомец
Выполнение команды. Если собака подаёт лапу, то она может просто выполнять команду, которой её обучили.
Проявление доверия и привязанности. Возможно, питомец кладёт лапу на вашу руку или ногу, чтобы получить от вас ласку и общение. Особенно характерно такое поведение для тех, кто сильно привязан к хозяину.
Просьба о внимании. Некоторые собаки ещё подкрепляют этот жест поскуливанием или вилянием хвоста.
Поддержка и утешение. Иногда собаки чувствуют, что хозяину тревожно или грустно. Исследования это доказывают.
Просьба о прощении либо подчинение. Часто подают лапу в этом случае собаки с мягким характером или те, кто пережил строгую дрессировку. Попробуйте использовать более мягкие методы воспитания в таких ситуациях.
Физический дискомфорт. Если пёс подаёт лапу часто и беспокоится при этом, осмотрите его лапу. Также можете сводить собаку к ветеринару.
Инстинкты. Такие инстинкты особенно часто проявляют рабочие породы собак. Это ретриверы и спаниели.