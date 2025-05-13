Выпуск «умного» кольца Сбера отложили на несколько месяцев

Компания «Сбер» решила отложить старт продаж своего умного кольца Sber Smart Ring, разработанного в рамках дочерней компании SberDevices. Решение было принято для того, чтобы улучшить безопасность и комфорт использования устройства, сообщили источники, знакомые с ситуацией. Ожидалось, что кольцо поступит в продажу в начале 2025 года, однако на май 2025 года оно ещё не доступно. На официальном сайте SberDevices уточнили, что гаджет появится в продаже в ближайшее время.

Умное кольцо было анонсировано в декабре 2024 года на конференции AI Journey. Оно оснащено нейросетевой моделью GigaChat Max и имеет функции мониторинга здоровья, включая отслеживание частоты сердечных сокращений, температуры, уровня кислорода в крови, стресса и качества сна. Кольцо также может предоставлять персонализированные советы, используя данные о здоровье пользователя, а общение с нейросетью происходит через приложение «Салют».

В пресс-службе SberDevices подтвердили, что запуск устройства перенесён на второй квартал 2025 года. Представители компании отметили, что цель заключается в создании максимально безопасного и комфортного продукта для пользователей. Они пообещали, что кольцо будет доступно в розничной продаже до конца июня 2025 года, однако причины переноса старта продаж не были раскрыты.