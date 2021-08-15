Вышел обзор одного из самых дорогих Wi-Fi-роутеров с экраном

Вышел обзор одного из самых дорогих Wi-Fi-роутеров с экраномВидеоблогер рассказал о плюсах и минусах AmpliFi Alien
Сейчас AmpliFi Alien американской компании Ubiquiti считается самой навороченной моделью, отмечает ведущий. Здесь есть поддержка Wi-Fi 6, зелёная подсветка, дисплей и многое другое. Стоит это всё 40 тысяч рублей.
Начал обзор Максим с комплектации. Помимо самого роутера, в коробке можно найти инструкцию, кабель питания и патч-код. Настраивается всё через мобильное приложение.
По внешнему виду - корпус из пластика, антенн, как обычно бывает, нет. Внутри, в верхней части устройства расположен массив из множества проводов, выступающий в качестве одной большой такой антенны. Ещё, блогер признался, что с точки зрения дизайна модель Google выглядит лучше. А вот главная фишка рассматриваемой новинки - большой экран. Хотя он на самом деле абсолютно бесполезен. Так заключил блогер. Причина - на этом экране не отображается практически никакой действительно важной информации.
Ещё одна особенность, которая выделяет роутер, - полная поддержка OFDMA вверх и вниз на обеих частотах. Всего, по словам Максима, на рынке таких моделей сейчас пять или шесть. При этом в настройках мало что можно изменять: доступны они через приложение, но и то не все.
Другой недостаток: одного такого роутера даже для маленького помещения не хватит, чтобы обеспечить хороший сигнал. Покупать придётся как минимум два.
Из интересного в приложении, при помощи которого управляется роутер, - всем устройствам можно давать наименования и присваивать иконки. Это, говорит ведущий, удобно. Кроме того, эти устройства можно группировать и ставить при необходимости на паузу.
Подача скорости роутером - сверхгигабитная, но через стенку айфон теряет половину. А из положительных моментов - для роутера есть дополнительное приложение, благодаря которому устройство может выступать в качестве домашнего сервера для VPN. Однако домашний сервер сделать нельзя из-за отсутствия разъёма USB, защита здесь WPA2, а не самая современная WPA3, ограничение скорости - 1 Гбит/сек и время от времени возникают какие-то ошибки в работе роутера.
Вердикт Максима: покупать этот Wi-Fi роутер не стоит. Выглядит он красиво, стоит очень дорого, но на деле - бесполезная вещь.