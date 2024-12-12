Высокий доход и финансовая грамотность: раскрыто, что поможет людям не стать жертвой мошенников в старости

Высокий доход и финансовая грамотность: раскрыто, что поможет людям не стать жертвой мошенников в старостиОб этом говорится в новой статье доцента кафедры психологии Университета Бингемтона Яна М. Макдоноу
Новое исследование было сосредоточено на здоровых взрослых в возрасте от 50 до 74 лет. Учёные использовали результаты МРТ для изучения структуры мозга и функциональных связей в нём у участников. Также добровольцы в рамках эксперимента подсчитывали количество денег, которые нужно отдать в виде сдачи, или баланс в чековой книжке.
При нормальном старении уменьшается объём префронтальной коры головного мозга, а при болезни Альцгеймера области лобной коры уменьшаются ещё быстрее. В результате при подсчёте денег люди могут начать делать больше ошибок. Поэтому пожилые так уязвимы к мошенничеству.
При этом учёные обнаружили, что люди с лучшими языковыми навыками с большей вероятностью преуспевают в финансовых задачах. Скорее всего, это связано с тем, что у них более крепкие связи между разными частями мозга.
Исследование показало также, что более высокий доход домохозяйства и финансовая грамотность — это основные факторы, защищающие от ухудшения способности управлять деньгами в старости. Чтобы полагаться на память, нужно, чтобы она была развита в первую очередь. Это более вероятно в среде, где поощряется финансовая грамотность.
Кроме того, полезно для поддержания хороших навыков управления финансами на протяжении всей жизни тренировать математические навыки, полученные в школе.