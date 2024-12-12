Высокий доход и финансовая грамотность: раскрыто, что поможет людям не стать жертвой мошенников в старости

При этом учёные обнаружили, что люди с лучшими языковыми навыками с большей вероятностью преуспевают в финансовых задачах. Скорее всего, это связано с тем, что у них более крепкие связи между разными частями мозга.

Исследование показало также, что более высокий доход домохозяйства и финансовая грамотность — это основные факторы, защищающие от ухудшения способности управлять деньгами в старости. Чтобы полагаться на память, нужно, чтобы она была развита в первую очередь. Это более вероятно в среде, где поощряется финансовая грамотность.

Кроме того, полезно для поддержания хороших навыков управления финансами на протяжении всей жизни тренировать математические навыки, полученные в школе.