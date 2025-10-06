Ядерная война и не только: названы самые вероятные причины вымирания человечества

Ядерная война. Всё человечество может быть уничтожено лишь малой частью имеющегося сегодня ядерного оружия. Это приведёт к городским пожарам, дым от которых поднимется в стратосферу и заслонит солнечный свет. В результате нас ждут годы неурожаев. Так называемая ядерная зима продлится тысячи лет, по прогнозам учёных.

Биологическое оружие. Если террористы научатся создавать опасный патоген, то это может привести к вымиранию человечества.