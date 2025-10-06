Ядерная война и не только: названы самые вероятные причины вымирания человечества

Ядерная война и не только: названы самые вероятные причины вымирания человечестваОб этом сказал эксперт из Кембриджского университета Уильям Хантер
Ядерная война. Всё человечество может быть уничтожено лишь малой частью имеющегося сегодня ядерного оружия. Это приведёт к городским пожарам, дым от которых поднимется в стратосферу и заслонит солнечный свет. В результате нас ждут годы неурожаев. Так называемая ядерная зима продлится тысячи лет, по прогнозам учёных.
Биологическое оружие. Если террористы научатся создавать опасный патоген, то это может привести к вымиранию человечества.
Бесконтрольный искусственный интеллект. По словам экспертов, вероятность того, что люди не переживут появления сверхразумного ИИ, составляет от 10 до 90%. Если искусственный интеллект станет умнее нас, он может начать действовать по своей воле.
Изменение климата. Вероятнее всего, он не приведёт к концу света, но усугубит другие риски. Например, из-за глобального потепления возникнет нехватка продовольствия и миллионы людей станет климатическими беженцами. Это может привести к конфликтам между странами, а затем к ядерной войне.