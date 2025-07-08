Ящерицы, змеи и другие экзотические животные, которых можно завести дома

К счастью, некоторые экзотически зверьки всё же приживаются у многих. Например, это шиншилла, бородатая агама (ящерица), карликовый ёж, лемуры, сурикаты. Но последние два требуют много знаний и денег.

При этом в РФ по закону некоторых животных держать дома нельзя. Поэтому перед тем, как купить кого-то, проверьте, не входит ли он в список запрещённых.