YouTube запретил гомофобные видео

В 2017 году видеохостинг принял правила, согласно которым ролики с шовинистическим контентом не должны были попадаться пользователям в рекомендации. Теперь компания ужесточила борьбу с такими видео: и вовсе запретила публикацию роликов, в которых продвигаются идеи превосходства какой-либо группы по признаку возраста, пола, расы, религии или сексуальной ориентации.

Кроме того, YouTube будет блокировать видео, пропагандирующие националистические или лженаучные идеи и подвергающие сомнению общепринятое мнение о массовых убийствах. Например, на видеохостинге больше не смогут быть опубликованы ролики, рассказывающие о превосходстве белой расы, гетеросексуалов, отрицающие Холокост и продвигающие теорию плоской Земли.