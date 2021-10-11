Юрист объяснил, почему нельзя расплачиваться чужими картами

На самом деле по закону, говорит Иван Соловьёв, магазин вполне может отказать в совершении платежа покупателю, если тот оплачивает покупку не своей картой. Связано этом с тем, что снятие средств со счёта возможно при личном распоряжении клиента, сообщает «Лайф» со ссылкой на материал агентства «Прайм». Более того, если потрачено будет больше денег, чем указал хозяин карты, то это может быть определено как кража.