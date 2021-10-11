Юрист объяснил, почему нельзя расплачиваться чужими картами

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Юрист объяснил, почему нельзя расплачиваться чужими картамиВ частности, при личном посещении магазина
Российский юрист Иван Соловьёв рассказал о возможных последствиях оплаты чужой картой покупки в супермаркете. Об этом пишет «Лайф».
На самом деле по закону, говорит Иван Соловьёв, магазин вполне может отказать в совершении платежа покупателю, если тот оплачивает покупку не своей картой. Связано этом с тем, что снятие средств со счёта возможно при личном распоряжении клиента, сообщает «Лайф» со ссылкой на материал агентства «Прайм». Более того, если потрачено будет больше денег, чем указал хозяин карты, то это может быть определено как кража.
При этом Верховный суд отмечает, по словам специалиста, что граждане вполне могут просить кого-то из друзей либо родственников снять наличные со своей карты или заплатить ей за что-то. Другое дело, что всё же это способно стать угрозой финансовой безопасности владельца, поэтому должно быть исключением.