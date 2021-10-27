Юристы объяснили, могут ли по закону уволить за пост в социальных сетях

Особые ограничения устанавливаются для тех, кто состоит на госслужбе. Даже при прохождении конкурса на должность кандидаты должны предоставить ссылки на интернет-ресурсы, где они размещали личную информацию. После получения должности эти же сведения необходимо работникам предоставлять ежегодно. Все требования к госслужащим - в законе «О государственной гражданской службе Российской Федерации». Помимо этого, госучреждение может сформировать собственные требования к поведению сотрудников в соцсетях и ведению ими личных аккаунтов. При несоблюдении запретов (согласно статье ст. 33 ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации») человека тоже могут уволить.

Кроме того, если «неэтичный пост» напишет преподаватель, воспитатель, учитель то работодатель может уволить его «за совершение аморального проступка, несовместимого с продолжением работы» (согласно пункту 6 статьи 81 ТК РФ). При этом определения самого понятия «аморальный проступок» в законе нет.

Ещё одна причина для увольнения из-за информации в соцсетях - если данные связаны с коммерческой тайной (согласно п. 6 ст. 81 ТК РФ). Для этого нужно, чтобы в организации был установлен специальный режим коммерческой тайны, сотрудник ознакомился со всеми документами и в целом в компании обеспечивалась защита этой информации. Также в этом случае компания может потребовать от работника возмещения ущерба.

Бывают и незаконные случаи увольнения за контент в соцсетях. Нужно помнить, что работодатель не может уволить сотрудника за посты, если в локальных нормативных актах эти ограничения не обозначены. Кроме того, организация не имеет право вводить ограничения, которые бы выходили за рамки трудовой деятельности человека.